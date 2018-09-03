Як вступити до лав Муніципальної варти? | Дарниця.org

Як вступити до лав Муніципальної варти?

Submitted by admin on Fri, 03/09/2018 - 12:01

Вашій увазі пропонується вичерпна інформація про вступ до лав Муніципальної варти та основні напрямки її роботи.

Формування з охорони громадського порядку і державного кордону «Муніципальна варта» діятиме в усіх районах столиці в тісній співпраці з представниками підрозділів Національної поліції. Воно допомагатиме поліції забезпечувати і підтримувати правопорядок у місті. Зокрема, щодо вирішення проблем незаконної торгівлі, неналежного паркування, патрулювання вулиць та інших напрямів.

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