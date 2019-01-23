Як влада запекло бореться з МАФами?

Тільки наприкінці грудня 2018 року районний сайт «Дарниця.org» інформував читачів про зникнення сумнівної кавомашини з перехрестя вулиць Драгоманова і Ахматової та водночас появу нового МАФу. Нагадаємо, що відразу на новоспеченій тимчасовій споруді з’явився припис КП «Київблагоустрій» з вимогою надати дозвільні документи на встановлення кіоску в даному місці.

Місяць потому, вищезгаданий МАФ функціонує – в ньому вже продають каву.

Однак, несподівано біля нової споруди виріс додатковий велетенський кіоск

На ньому видніється схема перенесення: згідно рішення відповідної комісії Київради – МАФ має розтащовуватися на розі вулиць Драгоманова і Ахматової.

Ось так, районна влада остаточно втратила всі важелі впливу. Натомість, де краще поставити кіоск вже вирішують депутати на Хрещатику…

А власник тимчасової споруди (такий собі ФОП Сивицький Ю.В.) вочевидь вирішив не гаяти часу і зайнятися суборендою.

Напевне, МАФами скоро заставлять всі зелені зони у більш-менш людних місцях.