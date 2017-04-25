Як в Дарниці ремонтують ремонтують каналізаційні отвори

Ще на початку лютого районний сайт «Дарниця.org» висвітлював неприйнятний стан каналізаційної споруди неподалік Дарницької райдержадміністрації.

Що ж змінилося за два місяці?

Було:

Стало:

Наразі його технічний стан трохи покращився: з’явилася бетонна основа, каналізаційна кришка майже стоїть на місці.

От тільки біда – робота зроблена «на відчепись», адже отвір наразі має наступний вигляд.

Вночі можна запросто провалитися однією ногою у таку зяючу діру… А може й повезе і не провалиться ніхто.