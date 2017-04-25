Як в Дарниці ремонтують ремонтують каналізаційні отвори
Ще на початку лютого районний сайт «Дарниця.org» висвітлював неприйнятний стан каналізаційної споруди неподалік Дарницької райдержадміністрації.
Що ж змінилося за два місяці?
Було:
Стало:
Наразі його технічний стан трохи покращився: з’явилася бетонна основа, каналізаційна кришка майже стоїть на місці.
От тільки біда – робота зроблена «на відчепись», адже отвір наразі має наступний вигляд.
Вночі можна запросто провалитися однією ногою у таку зяючу діру… А може й повезе і не провалиться ніхто.
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