Як в Дарниці ремонтують ремонтують каналізаційні отвори | Дарниця.org

Як в Дарниці ремонтують ремонтують каналізаційні отвори

Розміщено Втр, 04/25/2017 - 20:00

Ще на початку лютого районний сайт «Дарниця.org» висвітлював неприйнятний стан каналізаційної споруди неподалік Дарницької райдержадміністрації.

Що ж змінилося за два місяці?
Було:

Стало:

Наразі його технічний стан трохи покращився: з’явилася бетонна основа, каналізаційна кришка майже стоїть на місці.
От тільки біда – робота зроблена «на відчепись», адже отвір наразі має наступний вигляд.

Вночі можна запросто провалитися однією ногою у таку зяючу діру… А може й повезе і не провалиться ніхто.

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