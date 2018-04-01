Як у дарницьких школах приводять у порядок каналізаційні отвори

Більше року минуло, як районний сайт «Дарниця.org» оприлюднив проблему відкритого каналізаційного отвору безпосередньо на території загальноосвітньої школи №296 (вул. Кошиця, 8).

Фото станом на 14.12.2016

Нагадаємо, що згодом громадська організація звернулася відповідним листом до Дарницької РДА з вимогою встановити на отвір захисну решітку.

Відреагували звісно не відразу, але небезпечний отвір таки перекрили, проте не спеціальною решіткою, а іншим, своєрідним чином - банальною бетонною плитою (яку, до того ж привалили шматком шиферу).

Фото станом на 01.02.2017

І здається, подібне «вирішення» проблеми вже вважається остаточним…



Фото станом на 06.11.2017

Фото станом на 03.12.2017: