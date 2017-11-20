Як проходить ремонт трамвайних колій | Дарниця.org

Як проходить ремонт трамвайних колій

Розміщено Пн, 11/20/2017 - 10:58

Районний сайт «Дарниця.org» вже висвітлював реконструкцію трамвайних колій у Дарницькому районі.

Нагадаємо, що починаючи з 04 листопада на час проведення реконструкції переїздів через трамвайні колії на вул. Тростянецькій, Ахматової до закінчення ремонтних робіт - рух трамваїв по маршруту №8 ст.м. «Позняки» - ст.м. «Лісова» закритий.
Як наслідок – запущений автобусний  маршрут №8Т., в якому пасажири мають право користуватись місячними проїзними квитками, придбаними для проїзду в трамваї.
За час проведення ремонтних робіт дарничани вже з лишком відчули всі принадності реконструкції: постійні затори, аварії, незручності для пішоходів та водіїв.

Орієнтовна дата відновлення роботи трамваю – 02 грудня поточного року.
Складається враження, що чим ближча оприлюднена дата завершення реконструкції – тим більше ще треба зробити…

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