Як проходить ремонт трамвайних колій

Районний сайт «Дарниця.org» вже висвітлював реконструкцію трамвайних колій у Дарницькому районі.

Нагадаємо, що починаючи з 04 листопада на час проведення реконструкції переїздів через трамвайні колії на вул. Тростянецькій, Ахматової до закінчення ремонтних робіт - рух трамваїв по маршруту №8 ст.м. «Позняки» - ст.м. «Лісова» закритий.

Як наслідок – запущений автобусний маршрут №8Т., в якому пасажири мають право користуватись місячними проїзними квитками, придбаними для проїзду в трамваї.

За час проведення ремонтних робіт дарничани вже з лишком відчули всі принадності реконструкції: постійні затори, аварії, незручності для пішоходів та водіїв.

Орієнтовна дата відновлення роботи трамваю – 02 грудня поточного року.

Складається враження, що чим ближча оприлюднена дата завершення реконструкції – тим більше ще треба зробити…