Як працює зливоприймач на в’їзді до будинків по вул. Драгоманова, 3в та 5?

Що відбувається з водовідведенням? Це питання давно турбує мешканців будинків по вул. Драгоманова, 3в та 5. У випадку щонайменшого дощику – міжквартальний проїзд до вищезгаданих будинків просто затоплює.

Фото станом на 21 травня 2019 року

Зливоприймач, що тут розташовується, вочевидь у незадовільному стані або ж зовсім не працює.

Місцеві жителі звикли до постійного озера при в’їзді на прибудинкову територію вищезгаданих будинків.

Фото станом на 10 червня 2019 року