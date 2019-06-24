Як працює зливоприймач на в’їзді до будинків по вул. Драгоманова, 3в та 5? | Дарниця.org

Як працює зливоприймач на в’їзді до будинків по вул. Драгоманова, 3в та 5?

Розміщено Пн, 24/06/2019 - 17:17

Що відбувається з водовідведенням? Це питання давно турбує мешканців будинків по вул. Драгоманова, 3в та 5. У випадку щонайменшого дощику – міжквартальний проїзд до вищезгаданих будинків просто затоплює.
Фото станом на 21 травня 2019 року

Зливоприймач, що тут розташовується, вочевидь у незадовільному стані або ж зовсім не працює.

Місцеві жителі звикли до постійного озера при в’їзді на прибудинкову територію вищезгаданих будинків.
Фото станом на 10 червня 2019 року

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