Як працівники Дарницької РДА роздавали мешканцям сувеніри

03 квітня напередодні 83-ї річниці утворення Дарницького району у парку «Позняки» пройшла акція «З днем народження, Дарницький район».

Організатор – Дарницька РДА. Співробітники держустанов на чолі з керівником апарату Дарницької РДА роздавали пересічним мешканцям тематичну сувенірну продукцію з інформаційною довідкою про район.

Історична довідка про Дарницький район

Історія Дарниці сягає у глибину тисячоліть. З прадавніх часів відомі поселення на території сучасного Дарницького району. Першою офіційною згадкою про Дарницю вважається 1509 рік, коли у древніх слов’янських рукописах з’явилася згадка про те, що Великий князь Литовський подарував Микільсько-Пустинному монастирю ділянку берега річки Дарниця. В 1694 році царевичі Іоан та Петро (Олексійович) своєю грамотою підтвердили приналежність цих земель до Києво-Печерського монастиря, де вони іменуються як Дарниця.

З початку XX ст. до 1923 року Дарниця була територією Нікольсько-Слобідської волості Остерського повіту Чернігівської губернії. З 1923 року по 1927 рік - входила до складу Броварського району Київського округу, а з березня 1927 року - безпосередньо підпорядкована Київській міськраді і входила до складу Петровського (Подільського) району.

Третього квітня 1935 року утворена самостійна адміністративна одиниця – Дарницький район м. Києва. Згідно з рішенням сесії Дарницької районної в м. Києві ради цей день вважається днем народження району.

Напередодні Великої Вітчизняної війни Дарниця із околиці міста стала провідним індустріальним районом.

З першого дня війни фашисти намагались зруйнувати залізничний вузол та промислові підприємства. З 21 вересня 1941 року по 29 вересня 1943 року, 738 днів, у Дарниці господарювали фашистські окупанти.

Дарничани шанують пам’ять загиблих: споруджені пам’ятники у місцях поховань воїнів, партизан, підпільників.

Межі сучасного Дарницького району були затверджені рішенням Київської міської ради від 27 квітня 2001 року № 280/1257 «Про межі нових адміністративних районів м. Києва та організаційні заходи по проведенню адміністративно-територіальної реформи» та від 29 листопада 2001 року № 126/1560 «Про внесення змін та доповнень до рішення Київради від 27.04.01 № 280/1257».

З 2001 року до складу району входять масиви – Харківський, Осокорки, Позняки, Нова Дарниця, Рембаза та Бортничі.

Дарницький район сьогодні є одним з найбільших у місті Києві за кількістю населення та площею території (16% до загальної площі м. Києва). Загальна площа району становить близько 13363 га, площа водного басейну – 556,1 га, зелених насаджень – 344,2 га.

У Дарницькому районі на 1 листопада 2017 року чисельність населення становить 339299 осіб.