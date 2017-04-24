Як погорів ресторан «Лакки Лучано»

13 квітня, пізно ввечері у ресторані «Лакки Лучано» (ТЦ «Центрум» (вул. Драгоманова, 29)) сталася пожежа.

За інормацією ДСНС у м. Києві: «До оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що по вул. Драгоманова, що у Дарницькому районі столиці в одному із торгівельних центрів виникла пожежа. На місце події було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю до місця виклику встановлено, що загорання сталося на першому поверсі 2-поверхового торгівельного центру в закладі громадського харчування в приміщенні кухні, на площі 10 кв/м.».

Силами вогнеборців займання було локалізовано та попереджено подальше поширення полум'я, а згодом - ліквідоване. В результаті загорання пошкоджено кухонну техніку та систему вентиляції. На місці пожежі працювало 3 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу.

Причину пожежі встановлює слідство. Жертв та постраждалих немає.

Станом на 17 квітня ресторан не працює.