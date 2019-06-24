Як почувають себе «стихійники» після рейду по боротьбі зі стихійною торгівлею? | Дарниця.org

Як почувають себе «стихійники» після рейду по боротьбі зі стихійною торгівлею?

Розміщено Пн, 24/06/2019 - 17:30

Нещодавно районний сайт «Дарниця.org» висвітлював рейд по боротьбі зі стихійною торгівлею, що відбувся 04 червня біля універсаму «Позняки».

Нагадаємо, що місцеві жителі скаржилися на те, що подібні заходи не ефективні – адже торговці майже відразу повертаються на свої місця. Тоді ж, ми вирішили навідатися до універсаму «Позняки» та подивитися, що змінилося після вищезгаданого рейду?
Фото станом на 14 червня:

Того ж дня, пізно ввечері:

Як бачимо, торговці навіть лишають на ночівлю своє «добро».

Можливо варто кілька разів приїхати сюди пізно ввечері, аби конфіскувати пожитки торговців? Вочевидь, після трьох-чотирьох «зникнень» своїх речей, стихійники хоча б замисляться над доцільністю торгівлі у цьому місці. Адже вкрай незручно все тягти з собою…

Фото станом на 16 червня:

Додати коментар

More information about text formats

Plain text

  • HTML tags не дозволені
  • Адреси веб-сторінок та поштових адрес перетворюються у посилання автоматично.
  • Рядки та абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот ).
Фото Капча
Generate a new captcha
Enter the characters shown in the image.

Дарница.орг | Информация | Дарницкая администрация | Дарницкий район

Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі вітається при посиланні на сайт Дарниця.org
Інформаційний сайт громади Дарницького району | Email: info@darnitsa.org
Осокорки, Позняки, Харьківський, Нова Дарниця, Червоний хутір, Бортничі.

Купить насосные станции Pedrollo в Украине можно на mynasos.com.ua
На autosklo.in.ua продается лучшее автостекло