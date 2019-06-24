Як почувають себе «стихійники» після рейду по боротьбі зі стихійною торгівлею?
Нещодавно районний сайт «Дарниця.org» висвітлював рейд по боротьбі зі стихійною торгівлею, що відбувся 04 червня біля універсаму «Позняки».
Нагадаємо, що місцеві жителі скаржилися на те, що подібні заходи не ефективні – адже торговці майже відразу повертаються на свої місця. Тоді ж, ми вирішили навідатися до універсаму «Позняки» та подивитися, що змінилося після вищезгаданого рейду?
Фото станом на 14 червня:
Того ж дня, пізно ввечері:
Як бачимо, торговці навіть лишають на ночівлю своє «добро».
Можливо варто кілька разів приїхати сюди пізно ввечері, аби конфіскувати пожитки торговців? Вочевидь, після трьох-чотирьох «зникнень» своїх речей, стихійники хоча б замисляться над доцільністю торгівлі у цьому місці. Адже вкрай незручно все тягти з собою…
Фото станом на 16 червня:
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