Як підписати декларацію з лікарем?

Прес-служба Міністерства охорони здоров’я офіційно оприлюднила покрокову інструкцію з підписання декларації між лікарем і пацієнтом.

Для підписання декларації з лікарем потрібно:

1. Зверніться у медзаклад, де працює терапевт, педіатр чи сімейний лікар, з яким ви хочете підписати декларацію. З собою потрібно мати паспорт, податковий номер і мобільний телефон. Якщо ви підписуєте декларацію з педіатром чи сімейним лікарем для дитини, то візьміть також свідоцтво про народження дитини.

Важливо: заклад, у якому працює обраний вами лікар, має бути підключеним до системи «Електронне здоров’я». Уточніть цю інформацію у реєстратурі або у лікаря, або перевірте самостійно на сайті:

https://portal.ehealth-ukraine.org/divisions.html#/

2. Ваші дані та контактний телефон внесуть у систему «Електронне здоров’я». Це зробить уповноважена особа закладу ПМД: в різних медзакладах це може бути або реєстратор, або медсестра, або лікар тощо.

Важливо: декларації укладаються виключно в електронній формі – не буде жодних бланків, форм, печаток тощо. Щоб пересвідчитись, що декларацію підписує реальна людина і унеможливити будь-які спроби шахрайства, введено підтвердження за допомогою СМС-коду, який надходить на номер вашого мобільного телефону. Так, після введення даних пацієнт отримує СМС з кодом на вказаний номер телефону, який уповноважена особа медзакладу вводить у систему «Електронне здоров‘я» для підтвердження.

Якщо у вас немає мобільного – не проблема: для підтвердження уповноважена особа медзакладу сфотографує чи відсканує оригінали ваших документів, щоб долучити їх до декларації в електронній системі.

3. Уповноважена особа медзакладу роздруковує із системи «Електронне здоров’я» примірник декларації для перевірки.

Важливо: Уважно перевірте усі свої дані. Якщо помітили помилку – скажіть про це уповноваженій особі медзакладу. Декларацію роздруковуватимуть до тих пір, поки все не буде правильно.

4. Якщо все правильно, уповноважена особа медзакладу роздруковує із системи «Електронне здоров’я» ще один примірник декларації.

Важливо: Обидва примірники декларації мають бути ідентичними і без помилок.

5. Пацієнт підписує 2 примірники декларації.

Важливо: Один із примірників залишається у вас, інший – у медзакладі.

6. Уповноважена особа медзакладу накладає електронний цифровий підпис на декларацію та надсилає її в систему «Електронне здоров’я».

Важливо: Ви офіційно задекларували вибір свого лікаря. Гроші за ваше обслуговування держава (НСЗУ) сплачуватиме закладу, у якому працює вибраний вами лікар. Цей процес розпочнеться одразу, коли медзаклад увійде у реформу: автономізується та укладе договір з НСЗУ.