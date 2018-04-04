Як під час затримання НАБУ депутат Сергій Кримчак викидав гроші з балкону

Детективи НАБУ і прокурори САП закінчили досудове розслідування у справі про заволодіння депутатом Київради Сергієм Кримчаком і його двоюрідним братом трьома земельними ділянками площею 2,6 тис. кв.м вартістю понад 3,5 млн гривень. Повідомляється, що Кримчаку, його братові та їх захисникам надано доступ до матеріалів кримінального провадження.

Зокрема, НАБУ підозрює Кримчака в підробці документів, легалізації доходів, декларування недостовірної інформації. Також він підозрюється в скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

На думку детективів НАБУ, двоюрідний брат Сергія Кримчака виконував роль спільника в реалізації схеми. Він підозрюється в злочинах, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209.

Нагадаємо, ще 13 вересня 2017 року детективи НАБУ затримали депутата Київради Сергія Кримчака і його спільника. Депутата підозрювали в організації схеми незаконного заволодіння земельними ділянками в Києві. На думку детективів НАБУ, суть схеми полягала в тому, що Кримчак, будучи секретарем земельної комісії Київради, за допомогою двоюрідного брата із Закарпаття оформив на двох підставних осіб комунальну землю в Шевченківському районі Києва - загальною площею 0,26 га і вартістю в 3, 64 млн гривень.

Пізніше підставні особи передали право володіння цими ділянками родичу депутата, а той переписав їх на свій ТОВ «Міральянс». Потім був укладений договір з підрядником «Азур Груп», ТОВ «Міральянс» було продано за 4 млн. гривень ТОВ «Фундамент Девелопмент». На цих ділянках почалося будівництво висотних житлових будинків.

У НАБУ заявили, що розслідування цієї корупційної схеми детективи Бюро почали у вересні 2016 року. При цьому, про незаконне будівництво на вул. Толбухіна і про причетність до нього Сергія Кримчака в ЗМІ з'явилася інформація ще у січні 2016 року.

15 вересня 2017 року Солом'янський райсуд Києва ухвалив рішення відпустити Кримчака з-під арешту під заставу в 1,4 млн грн. При цьому, прокуратура вимагала для нього утримання під вартою або заставу в 25 млн грн.

Вашій увазі тезисна розповідь про суть справи, викривальний аудіозапис та відео із затриманням недоброчесного депутата Сергія Кримчака, який навіть спробував позбутися «брудних грошей» – жбурнувши їх у вікно!..