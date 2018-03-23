Як отримати житлову субсидію у 2018 році?

Як ми вже всі знаємо, правила призначення житлових субсидій постійно змінюються. 2018 рік не став виключенням.

Отже, почнемо з початку - хто має право на субсидію:

Згідно чинного законодавства України право на отримання державної субсидії мають сім'ї, чиї витрати на оплату житлово-комунальних послуг (в межах встановлених норм споживання та з урахуванням пільг) перевищують розмір обов'язкового відсотка платежу. Сума платежу для кожного домогосподарства визначається індивідуально і залежить від сукупного доходу сім'ї.

Постановою Кабінету Міністрів №319 від 27.04.2016 внесено зміни до порядку надання пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Одним із нововведень уряду є пропозиція тимчасового скасування пільг на квартиру. Таким чином, на період отримання субсидії громадянам, які мають пільги на оплату житлово-комунальних послуг, вони нараховуватися не будуть. Проте розрахунок субсидії буде проводитися з урахуванням пільг на оплату послуг, і обсяг обов'язкового платежу за послуги ЖКГ залежатиме суто від доходів сім'ї.

Житлово-комунальна субсидія оформляється на одного із зареєстрованих членів домогосподарства (сім'ї), на ім'я якого відкрито особові рахунки на оплату комунальних послуг. Решта членів домогосподарства для призначення субсидії повинні підтвердити свою згоду на доступ і обробку персональних даних. Квартиронаймачі, які оплачують комунальні послуги відповідно до договору оренди, також мають право на надання субсидії.

Право на отримання субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива надається тим громадянам, чиє житло не забезпечується електро-, тепло- або газопостачанням для обігріву. При цьому, якщо житлові приміщення опалюються одночасно декількома способами (теплова енергія та/або природний газ і/або електроенергія), субсидія призначається і виплачується тільки на один вид палива.

На які послуги і в якому обсязі поширюється субсидія:

Відповідно до програми житлових субсидій, держава відшкодовує витрати на оплату користування житлом та комунальних послуг (тепло-, газо-, водопостачання, водовідведення, електроенергії, вивезення побутового сміття та рідких нечистот). Крім того, один раз на рік для сімей, які використовують для опалення тверде паливо, а для приготування їжі скраплений газ, надається грошова субсидія на їх покупку (Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива).

Постановою Кабінету Міністрів України №409 від 06.08.2014 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» встановлені єдині для всієї України норми житла та споживання комунальних послуг, на які може бути призначено субсидію.

Уточнення! Кабмін переглянув соціальні нормативи споживання житлово-комунальних послуг для надання пільг і субсидій. Зокрема, для сімей, що складаються з 1-2 непрацездатних осіб (у тому числі пенсіонерів), соціальна норма житла, на яку надається субсидія, була збільшена з 49 кв. м до 75 кв. м на домогосподарство (Постанова Кабінету Міністрів України №300 від 26.04.2017 року).

Як отримати житлово-комунальну субсидію:

Процедура оформлення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг здійснюється структурним підрозділом з питань соціального захисту населення (соцзабез) за місцем реєстрації заявника (орендарі – за місцем проживання). Призначення субсидії здійснюється на підставі заяви та декларації. Документи можуть бути подані особисто або надіслані поштою. Крім того, в Україні працює система онлайн-оформлення субсидій.

Міністерство соціальної політики України оприлюднило інформацію про спрощення порядку надання субсидій. Згідно із заявою українського уряду, таке рішення прийнято у зв'язку із регулярним підвищенням тарифу на житлово-комунальні послуги (зокрема на газ, холодну і гарячу воду, електроенергію та теплопостачання). Перелік документів для отримання субсидії (оновлений список):

• заява на субсидію; при винаймі житла – договір оренди; декларація про доходи.

На який термін призначається житлова субсидія:

Комунальна субсидія надається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону, але не більше, ніж на 12 місяців, і розраховується:

• на неопалювальний сезон – з 1 травня по 30 вересня;

• на опалювальний сезон – з 1 жовтня по 30 квітня.

Для орендарів житла (квартирантів) правила отримання субсидії дещо інші. Відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг здійснюється за наявності договору винайму (оренди). Субсидія надається до кінця місяця, в якому закінчується термін дії договору оренди, але не більше, ніж на 1 рік. Автоматичного продовження субсидії для квартирантів не передбачено, і для подальшого отримання компенсації на оплату послуг житлово-комунального господарства орендарю необхідно особисто звернутися до УПтаСЗН.

Для домогосподарств, які використовують природний газ/електроенергію для індивідуального опалення, розмір субсидії на опалювальний сезон розраховується з 16 жовтня по 15 квітня включно.

У деяких випадках субсидія може бути призначена за минулий період. Зокрема при зверненні протягом двох місяців з початку опалювального (неопалювального) сезону субсидія призначається з початку такого сезону. Подібна норма діє і відносно громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, субсидія їм може бути призначена з дня виникнення відповідного права, але не більше, ніж за 6 місяців до звернення за субсидією.

При відсутності змін в родині перерахунок субсидій здійснюється автоматично і не вимагає додаткового звернення до органів соцзахисту. Однак основним моментом для збереження житлової субсидії є своєчасне погашення своєї частини платежу за послуги ЖКГ. Крім того, з 1 травня 2017 року термін дії житлової субсидії на наступний період не продовжується, якщо у громадян є двомісячний борг з оплати комуналки.

Для оформлення субсидії мешканцям Дарницького району слід звертатися до Управління праці та соціального захисту населення Дарницької РДА:

Харківське шосе,176 –Г

(044)563-99-70

upszn@drda.gov.ua