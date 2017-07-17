Як отримати пільговий молодіжний кредит на житло у 2017 році? | Дарниця.org

Як отримати пільговий молодіжний кредит на житло у 2017 році?

Розміщено Пн, 07/17/2017 - 11:44

Вашій увазі пропонується корисна інформація про довготерміновий пільговий кредит «Державного Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву» на будівництво житла за рахунок власних коштів фонду за відсоткової ставки 14,1% річних. Також, перелік об’єктів (інакше кажучи новобудов), які прийняті до участі у програмі – додаються. 

Слід зауважити що у Дарницькому районі участь у вищезгаданій програмі бере новобудова по вул. Крушельницької, 15в

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