Як отримати пільговий молодіжний кредит на житло у 2017 році?

Вашій увазі пропонується корисна інформація про довготерміновий пільговий кредит «Державного Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву» на будівництво житла за рахунок власних коштів фонду за відсоткової ставки 14,1% річних. Також, перелік об’єктів (інакше кажучи новобудов), які прийняті до участі у програмі – додаються.

Слід зауважити що у Дарницькому районі участь у вищезгаданій програмі бере новобудова по вул. Крушельницької, 15в