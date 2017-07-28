Як охолодити приміщення без кондиціонеру?

Попереду спекотне літо, а ціни на техніку і електроенергію аж ніяк не сприяють використанню кондиціонерів. З іншого боку, у спеку знижується продуктивність і буквально нічого не хочеться робити, а для багатьох людей ще й фізично дуже складно її терпіти. Пропонуємо Вам скористатися простими порадами, які допоможуть створити прохолоду в домі, а також зберегти сили для повсякденних справ і, головне, вберегти здоров’я в спекотні літні дні.

Відтак Укрінформ підготував інфографіку з порадами, як охолодити приміщення без використання кондиціонерів.

1. Ізоляція приміщення. На самому початку експерименту необхідно закрити всі вікна і двері. Провітрювати приміщення потрібно рано вранці або пізно ввечері або вночі.

2. Приміщення не повинно поглинати сонячні промені. Перший варіант вирішення проблеми - жалюзі. Закриті білі пластини будуть служити не тільки елементом дизайну, але і відіб'ють більшу частину сонячних променів. Наступна опція - алюмінієва плівка. Вона хоч і не така естетична, як жалюзі, але більш ефективна проти прямих сонячних променів. Третій варіант - білі лляні штори. Вони непогано впишуться у будь-який інтер'єр і захистять приміщення від прямих сонячних променів.

3. Зняти всі килими. Вони не тільки служать джерелами пилу, але і акумулюють і затримують тепло в приміщенні. Також без них можна насолодитися приємною прохолодою стелі.

4. Приміщення повинно бути зволожено. Цілюща волога знизить температуру на 2-3 градуси, а за відчуттями і зовсім на 4-5. Звичайно, не варто перебільшувати, адже в "тропічному" приміщенні за літо неодмінно з'явиться грибок. Головне - знати міру.

5. Радикальний підхід включає розвішування в приміщенні мокрих рушників або простирадл. Процедуру варто повторювати кожні півгодини. Також можна раз в півгодини полоскати штори. Це нелегко, але бажана прохолода компенсує ваші зусилля.

6. Гаряче повітря піднімається нагору, тож якщо ви вирішите полежати на підлозі - «виграєте» ще кілька градусів. Більш того, можна навіть спати на підлозі - просто покладіть матрац і насолоджуйтеся прохолодою. Звичайно, доведеться трохи пожертвувати комфортом, але хіба можна виспатися у спеку?

7. Наповніть ванну холодною водою і відкрийте двері в квартиру. Поруч з приміщенням температура опуститься ще на 2-3 градуси.

8. Заморозьте пляшки з водою і виставте в приміщенні. Таким чином, в кімнаті знизиться температура на всі ті ж 2-3 градуса. Важливо, що холодильник при охолодженні води витратить більше енергії, ніж потім "забере" пляшка. Таким чином, нагріється місце, де він стоїть. Щоб тепло не розходилося по всій квартирі, його необхідно ізолювати. Таким чином можна уявити, що місце проживання холодильника - тропіки, зате кімнати з пляшками - полюса, а мешканці житла - полярники. Дітям така концепція дуже сподобається.

9. Якщо у вас загальне опалення, має сенс обмотати фольгою батареї, щоб вони не передавали дорогоцінний холод вгору і вниз по стояку. Звичайно, якщо у ваших сусідів не працюють кондиціонери - тоді будемо використовувати батареї ще одним джерелом прохолоди.

10. На форумах багато хто радить перед тим, як йти спати, покласти в ліжко крижані пляшки, а потім їх прибрати. Лягати в приємну прохолодну постіль стане справжнім святом після спекотного літнього дня.

Використання цих 10 порад перетворить вашу квартиру на справжній оазис спекотним літом, а бажання скоріше дістатися додому стане сильним, як ніколи.

Джерело: Укрінформ