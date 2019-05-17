Як нещодавно споруджений дитсадок по вул. Драгоманова, 1в передали у приватну власність.

Мешканці поруч розташованих із дитсадком по вул. Драгоманова, 1в будинків вкрай невдоволені тим, що недавно споруджений дитсадок за вищезгаданою адресою передали у приватну власність: «Шановні мешканці Дарницького району, та всі небайдужі до долі дітей нашого міста! Б'ємо на сполох і просимо допомоги громади району в призупиненні руйнуванню новобудови - дитячого садочку по вулиці Драгоманова 1-В.

В 2016 році було завершено будівництво довгоочікуваного (понад 10 років) дитячого садочку, за вищевказаною адресою. Але не судилося!!! Об'єкт простояв не використовуючись понад два роки.

Нарешті з'явилися «розумні люди», які замість державної установи, вирішили «прихопити» її в приватну власність. З початку березня ведуться активні роботи будівельників по знищенню державної новобудови, руйнуються стіни, знімаються вікна, замуровують центральний вхід у садочок, тощо.

На наші запитання, що відбувається з приміщенням, приватні особи, які відвідують об'єкт і приймають участь у руйнації державного садочка, повідомили (усно), що з вересня буде відкрита приватна американська школа-садочок.

Люди добрі!!! Державні садочки переповнені дітьми, приміщення потребують постійного ремонту (течуть криші, пліснява руйнує стіни і т. і). А тут державну новобудову віддають у аренду на 15 років з правом викупу!!!!

Перед батьками новонародженних діток, нашого району, майже одразу, встає питання – «пристроїти» дитину до державного садочку.

Міська влада вирішила за нас - ДЕРЖАВНОМУ ДИТЯЧОМУ САДОЧКУ - НЕ-БУТИ!!!!!!

Разом ми сила!!! Закликаємо! Об'єднатися мешканцям Дарниці і покінчити зі свавіллям міськради! Віддайте нашим дітям дитячій садочок, який збудований на державні кошти!!!»