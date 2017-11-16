Як на Осокорках поліція затримала чоловіків із вибухівкою

12 листопада на парковці торгового центру на Осокорках співробітники полку поліціі особливого призначення помітили підозрілий автомобіль «Фольксваген», у салоні якого перебували двоє осіб.

Під час огляду транспортного засобу поліцейські виявили у багажнику рюкзак, у якому було п‘ять брикетів пластиду загальною вагою 6,5 кг та 10 електродетонаторів. При цьому вибухівка була підготовлена до використання.

На місці події працювала вибухотехніки та слідчо-оперативна група районного управління поліції. Чоловіків, які були у машині, затримали.

Із молодиками, які її перевозили і не мали при собі засобів зв’язку, спілкувалися слідчі. Імовірно, у них є спільники. Слідчо-оперативна група провела документування та встановлює всі обставини події.

За наказом начальника Головного управління Національної поліціі у місті Києві Андрія Крищенка, всі патрульні наряди переведені у підвищену готовність, а відтак посилено патрулюватимуть вокзали, станції метрополітену та місця масового перебування людей. До відпрацювань залучені також 200 військовослужбовців Нацгвардії та співробітники СБУ.