Як на Осокорках поліція затримала чоловіків із вибухівкою | Дарниця.org

Як на Осокорках поліція затримала чоловіків із вибухівкою

Розміщено Чтв, 11/16/2017 - 11:27

12 листопада на парковці торгового центру на Осокорках співробітники полку поліціі особливого призначення помітили підозрілий автомобіль «Фольксваген», у салоні якого перебували двоє осіб.

Під час огляду транспортного засобу поліцейські виявили у багажнику рюкзак, у якому було п‘ять брикетів пластиду загальною вагою 6,5 кг та 10 електродетонаторів. При цьому вибухівка була підготовлена до використання.

На місці події працювала вибухотехніки та слідчо-оперативна група районного управління поліції. Чоловіків, які були у машині, затримали.
Із молодиками, які її перевозили і не мали при собі засобів зв’язку, спілкувалися слідчі. Імовірно, у них є спільники. Слідчо-оперативна група провела документування та встановлює всі обставини події.
За наказом начальника Головного управління Національної поліціі у місті Києві Андрія Крищенка, всі патрульні наряди переведені у підвищену готовність, а відтак посилено патрулюватимуть вокзали, станції метрополітену та місця масового перебування людей. До відпрацювань залучені також 200 військовослужбовців Нацгвардії та співробітники СБУ.

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