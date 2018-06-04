Як можновладці святкували день народження Дарницькому району | Дарниця.org

Як можновладці святкували день народження Дарницькому району

Розміщено Птн, 04/06/2018 - 10:15

03 квітня у ПК «Дарниця» (вул. Заслонова, 18) відбувся святковий концерт з нагоди 83-річчя утворення Дарницького району. 

Серед присутніх чиновників: заступник голови Дарницької РДА Петро Захарченко та керівник апарату Микола Калашник. 

Також був помічений депутат Київради Юрій Сулига та настоятель Свято-Ольгинського собору Отець Всеволод. 

На подив, майже весь зал був заповнений. 

Загалом, нічого нового – все пройшло по відпрацьованому роками сценарію: «творчий кістяк» вечору сформували виступи дитячих колективів і талановитої молоді. 

Здивував хіба що виступ Мар’яна Гаденка - українського композитора-пісняра, народного артиста України, якого, передбачувано відзначили – вручивши подяку від Дарницької РДА.

Окрім того, подяки отримали бійці АТО, вчителі, медики та інші дарничани, які роками працюють на благо району.

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