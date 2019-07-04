Як Ігор Мірошниченко розганяв кальянщиків.

23 червня кандидат у депутати Верховної ради України та діючий депутат Київради Ігор Мірошниченко влаштував біля озера «Сонячне» свято Купала, пригощаючи гостей рибною юшкою та чаєм.

Здавалося б звичайна агітація, якої наразі вистачає з лишком від численних зареєстрованих кандидатів у нардепи.

Проте слід віддати належне Мірошниченку: замість того, аби пасивно насолоджуватися святом – він пішов розганяти точки з кальянами, котрих на даній набережній щодня близько двох-трьох.

Як виявилося, у заповзятливих молодиків немає жодних дозвільних документів на даний вид підприємницької діяльності

Більш того, курити кальян взагалі заборонено у громадських місцях, не кажучи вже про набережну вищезгаданого озера, де спокійнісінько розташувалося кілька точок, що пропонують охочим покурити кальян – виносячи м’які пуфи і дерев’яні стільці і встановивши їх на зелених зонах. Коротше наглість – друге щастя. Вочевидь, парубки комусь відстібують, щоб їх не чіпали. А тут прийшов якийсь кандидат і взявся за них. Молоді хлопці дуже хотіли забрати свою тачку з кальянами і забратися геть, але діючий депутат Київради зупинив «бізнесменів» та викликав поліцію.

«Під час свята чимало мешканців звернулися до нас зі скаргами на незаконні кальяни, що ними торгують біля озера. Одну з точок продажу згорнули ще до того, як ми підійшли до них, представників іншої ми таки змусили дочекатись працівників поліції, які склали протокол. Однак ми не збираємось на цьому зупинятись і обіцяємо й надалі протидіяти їм!» - поінформував Ігор Мірошниченко.

Цікаво, що ж поліція у підсумку «пред'явить» молодикам? Та й чи надовго зникнуть кальяни з набережної озера «Сонячне»?