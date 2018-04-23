Як гімназія №290 підготувалася до відкриття виставки-музею «Блокпост пам’яті. Дарниця» | Дарниця.org

Як гімназія №290 підготувалася до відкриття виставки-музею «Блокпост пам’яті. Дарниця»

Розміщено Пн, 04/23/2018 - 11:18

Нещодавно, районний сайт «Дарниця.org» висвітлював урочисте відкриття виставки-музею «Блокпост пам’яті. Дарниця» (у приміщенні гімназії №290 (вул. Ревуцького,13а)). Слід зауважити, що на відкриття завітали чимало депутатів різних ланок, публічних постатей і громадських діячів – адже виставка дійсно зроблена якісно та цікаво. 

Тим не менш, починаючи з дня відкриття та до цього часу на підході до гімназії помічена ось така занедбана територія з купою сміття, мотлоху та інших відходів. 

Невже керівництву навчального закладу так важко було прибрати напередодні хоча б відкриття виставки свою ж територію? Байдуже, що смітять з протилежної від гімназії сторони, але ж ця ділянка по факту вже знаходиться на шкільному подвір’і! Чи директор не в курсі, що бачать мешканці та відвідувачі музею, які проходять повз цей жах?..

Читайте також: 
«Блокпост пам’яті. Дарниця». Війна, якої немає…

Додати коментар

More information about text formats

Plain text

  • HTML tags не дозволені
  • Адреси веб-сторінок та поштових адрес перетворюються у посилання автоматично.
  • Рядки та абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот ).

Дарница.орг | Информация | Дарницкая администрация | Дарницкий район

Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі вітається при посиланні на сайт Дарниця.org
Інформаційний сайт громади Дарницького району | Email: info@darnitsa.org
Осокорки, Позняки, Харьківський, Нова Дарниця, Червоний хутір, Бортничі.

Купить насосные станции Pedrollo в Украине можно на mynasos.com.ua
На autosklo.in.ua можно автостекло купить