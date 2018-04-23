Як гімназія №290 підготувалася до відкриття виставки-музею «Блокпост пам’яті. Дарниця»

Нещодавно, районний сайт «Дарниця.org» висвітлював урочисте відкриття виставки-музею «Блокпост пам’яті. Дарниця» (у приміщенні гімназії №290 (вул. Ревуцького,13а)). Слід зауважити, що на відкриття завітали чимало депутатів різних ланок, публічних постатей і громадських діячів – адже виставка дійсно зроблена якісно та цікаво.

Тим не менш, починаючи з дня відкриття та до цього часу на підході до гімназії помічена ось така занедбана територія з купою сміття, мотлоху та інших відходів.

Невже керівництву навчального закладу так важко було прибрати напередодні хоча б відкриття виставки свою ж територію? Байдуже, що смітять з протилежної від гімназії сторони, але ж ця ділянка по факту вже знаходиться на шкільному подвір’і! Чи директор не в курсі, що бачать мешканці та відвідувачі музею, які проходять повз цей жах?..