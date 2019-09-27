Як дим вплинув на наші організми.

Після того, як Київ огорнув густий їдкий дим, у багатьох жителів міста погіршилося самопочуття: з'явилася нудота, запаморочення, печіння в дихальних органах. Кандидат медичних наук, психофізіолог Дмитро Коршевнюк розповів про те, чим небезпечний для людини дим і як боротися з отруєнням.

Найнебезпечнішим з компонентів диму є чадний газ (CO - монооксид вуглецю), повідомив експерт. Це продукт неповного окислення вуглецю - газ без запаху і кольору. "При попаданні в організм через легені він блокує так зване" тканинне дихання "- не дає можливості доставляти кисень з легких до органів людини. Особливу небезпеку монооксид вуглецю для дітей і осіб похилого віку із захворюваннями серцево-судинної системи", - повідомив Дмитро Коршевнюк .

В першу чергу, за його словами, цей газ вражає нервову систему і, зокрема, головний мозок, - тому що вони дуже чутливі до нестачі кисню.

Інші компоненти диму, в тому числі сірка, пил, гар та ангідриди подразнюють слизові оболонки і викликають слизової.

"При лісовій пожежі також виділяються продукти неповного згоряння органіки: ароматичні сполуки, деревні смоли та інше, а також накопичуються канцерогени. Їх токсична дія на організм може викликати навіть зупинку серця і відмова печінки (гострий печінкову недостатність)", - повідомив Дмитро Коршевнюк.

Як організм реагує на дію диму

1. ВПЛИВУ НА очі та інші слизові:

• Роздратування і різь в очах.

• Набряк слизової носа.

2. ВПЛИВ НА нервову систему:

• Запаморочення.

• Головний біль.

• Підвищена стомлюваність.

3. ВПЛИВ НА ОРГАНИ ДИХАННЯ:

• Першіння в горлі.

• Покахикування.

• Утруднене дихання через ніс.

• Загострення хронічних захворювань легенів.

• Загострення астми.

4. ВПЛИВ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ:

• Підвищення артеріального тиску.

• Порушення ритму серця, можуть бути болі в грудях.

• Загострення хронічних серцево-судинних захворювань (через кисневого голодування).

5. загальнотоксичну дію на ОРГАНІЗМ:

• Нудота, блювота (часто не приносить полегшення).

• Загальна слабкість, нездужання.

При тривалому (більше 6 годин) знаходженні в задимленій атмосфері виникає інтоксикація всього організму. Організм здатний протягом 18 годин повністю відновитися від токсичного впливу диму. Однак небезпека задимленості Києва в тому, що вона цілодобова, повідомив медик.

Додаткову небезпеку, за його словами, представляють відстрочені прояви впливу диму на організм - ті, які виникають через кілька годин або навіть днів.

Загальні рекомендації:

У ранкові та нічні години приміщення краще не провітрювати - холодне повітря містить конденсовані частинки вологи, в якій добре розчиняються токсини і, зокрема, сірчаний і інші ангідриди. А, сірчаний ангідрид, розчинений у воді, перетворюється в сірчану кислоту!

Протягом дня слід частіше приймати душ (4-5 разів на день) - змивати токсичні продукти з шкірних покривів. Полоскати горло теплим розчином солі (0,5 чайної ложки солі на 1 літр води). Вологе прибирання приміщення проводити 3-4 рази в день.

Слід зменшити зловживання шкідливими звичками - токсини і так з димом надходять в організм.

Також тимчасово відмовтеся від виснажують дієт - вашому організму потрібні сили, щоб боротися з інтоксикацією.

Спробуйте знизити вживання смажених продуктів, і, особливо, копченого м'яса - організм витрачає багато енергії для їх засвоєння.

СПЕЦІАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

Для зменшення негативного впливу отруйного диму на організм необхідно (в порядку ефективності):

1. ПРИПИНИТИ НАДХОДЖЕННЯ ОТРУТИ В ОРГАНІЗМ. Найпростіше і найвірніше: не перебувати в атмосфері задимленості, виїхати.

2. ЗМЕНШИТИ НАДХОДЖЕННЯ ОТРУТИ В ОРГАНІЗМ. Використання протигазів, що фільтрують респіраторів, вологих ватно-марлевих пов'язок. Пов'язка повинна бути постійно вологою; не мокрою, а саме вологою, тому що через мокру дихати неможливо.

Зверніть увагу, що від чадного газу не захищає ні ватно-марлева пов'язка, ні респіратор. Навіть звичайний протигаз з вугільним фільтром не вбереже вас від чадного газу. Потрібен спеціальний фільтр - гопкалітовий патрон.

3. ЗМЕНШИТИ ДІЮ ОТРУТИ НА ОРГАНІЗМ.

а. Застосовувати рясне тепле питво (проста вода, соки та інші рідини). Це необхідно для "розведення" крові і зниження концентрації токсичних речовин в ній. Температура рідини при цьому повинна відповідати температурі тіла (35-40 градусів Цельсія), що забезпечить максимально швидке всмоктування рідини в кров.

б. Приймати сорбенти, наприклад, активоване вугілля, ентеросгель, сорбекс, атоксил, сорбентомакс, силікс, карболонг і т.п.

в. Приймати детоксиканти - вітамінні препарати (С, РР, В1, В6), і природні дезінтоксикаційні засоби - зелені яблука, цитрусові, мед, горіхи.

4. ЗБІЛЬШИТИ ВИВЕДЕННЯ ОТРУТИ З ОРГАНІЗМУ.

Після того, як ви розбавили концентрацію токсичних речовин в крові за допомогою рясного теплого пиття, необхідно, прийняти сечогінні препарати (фуросемід, гідрохлортіазид або ін.) Або випити відвар сечогінних трав. Сечогінні препарати і трави будуть сприяти швидкому виведенню токсинів з організму.

Перш, ніж приймати будь-які препарати, порадьтеся зі своїм лікарем і пам'ятайте - самолікування може бути небезпечним для вашого здоров'я.

ОКРЕМА Рекомендація для осіб, які користуються контактними лінзами:

Під час задимленості атмосферне повітря містить дрібну суспензія твердих частинок пилу і гару, тому бажано відмовитися від використання контактних лінз. Дрібні частинки, потрапивши між лінзою й оком, можуть заподіяти мікротравми рогівки і викликати запальні процеси.

Після гасіння лісової пожежі і закінчення періоду задимленості атмосфери рекомендується активне виконання ранкової зарядки і плавання (можна в басейні). Особам похилого віку та дітям слід додатково робити дихальну гімнастику - "продихати" пил і гар. В такому випадку легкі будуть посилено працювати, що допоможе швидше вигнати з легких пил і гар. І слід це робити вже в чистій атмосфері.

