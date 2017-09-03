Як департамент земельних ресурсів торги по Дарниці проводив?

На сайті КМДА в розділі "Земельні торги" було повідомлення про лот 13258 для влаштування, експлуатації та обслуговування відкритої автостоянки по вул. Колекторна, 46 у Дарницькому районі.

Оскільки на нашому порталі висвітлюються новини, що стосуються Дарницького району, то хід проведення торгів не міг пройти поза увагою громадськості.

Тож, зателефонувавши за день до проведення торгів виконавцю (Товарна біржа «Перша Універсальна Біржа «Україна», тел.(044) 362-64-53) і не отримавши ніяких зауважень з їхнього боку щодо відкритості та прозорості проведення конкурсів, наш журналіст рушив до місця проведення земельних торгів: м. Київ, вул. Л. Толстого, 57, бізнес-центр «101 TOWER».

Першим сюрпризом стало те, що на ресепшині нічого не знали про торги.

Телефонуємо Виконавцю торгів, починається найцікавіше. Треба було отримати акредитацію про яку ніде не написано, принаймні кеш сторінки з анонсом торгів такої інформації не містить (сама сторінка вже видалена).

Через півгодини телефоних спорів та попередження про правові наслідки до недопуску на прозорий і відкритий простір, приблизно з початком торгів спускається жіночка з листком реєстрації.

Реєструємось і чекаємо ще пару зацікавлених осіб, серед яких депутат Київради Банас Дмитро Миколайович.

Нарешті, підіймаємось наверх в один із конференц-залів, де констатуємо, що конкурс відбувся і всі в очікуванні підписання протоколу.

Нажаль, коментарів від чиновників КМДА взагалі неможливо добитись, бюрократія понад усе, тому довелось поспілкуватись із переможцем торгів, яким виявилось ТОВ "Будівельник 2010". Усього ж було 3 учасника.

Досить цікавою була рекомендація одного представника "білих комірців" переможцю, що вони можуть нічого не казати, що й так інформація буде на порталі. Але все було зафіксовано.

Ось так напіввідкрито на напівпрозоро проходить проведення земельних торгів з продажу права оренди на земельну ділянку комунальної власності територіальної громади міста Києва. Але хоча б так.