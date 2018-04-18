Як Дарниця збирається боротися зі стихійною торгівлею?

29 березня у приміщенні Дарницької райдержадміністрації відбувся круглий стіл «Підприємництво в Дарницькому районі м. Києва. Пересувна та сезонна торгівля. Недоброчесна конкуренція»

Організатор – Громадська рада при Дарницькій РДА. Список запрошених та присутніх відверто здивував – на захід завітали чимало районних та міських чиновників: голова Громадської ради при КМДА Богдан Назаренко, керівник апарату Дарницької РДА Микола Калашник, начальник відділу контролю за благоустроєм та охорони навколишнього природного середовища Дарницької РДА Василь Онишко, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними органами Дарницької РДА Богдан Олійник, заступник голови Громадської ради при Дарницькій РДА Олександр Лисенко, начальник відділу з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Дарницької РДА Наталія Коляда, начальник Дарницького УП ГУНП в місті Києві Сергій Чернишов, представники Головного управління Національної поліції в м. Києві, Департаменту міського благоустрою (КМДА), управління торгівлі Департаменту промисловості та розвитку підприємництва (КМДА), управління контролю за благоустроєм Департаменту міського благоустрою (КМДА), управління торгівлі Департаменту промисловості та розвитку підприємництва (КМДА), управління торгівлі Департаменту промисловості та розвитку підприємництва (КМДА), КП «Міський магазин», Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), Головного управління в місті Києві Держпродспоживнагляду та інші.

На круглому столі обговорювалися наступні питання:

1. Виявлення та усунення фактів «стихійної» торгівлі, заходи щодо боротьби з нею відповідними державними міськими та районними органами, їх взаємодія з громадськістю. Проблемні питання, шляхи їх вирішення та напрямки спільної подальшої роботи.

2. Боротьба з незаконним розміщенням об’єктів пересувної дрібнороздрібної торгівлізаходи щодо боротьби з нею відповідними державними міськими та районними органами, їх взаємодія з громадськістю, залучення її до відповідних заходів. Проблемні питання, шляхи їх вирішення та напрямки спільної подальшої роботи.

3. Прийняття резолюції «круглого столу».

4. Різне.

Безсумнівно кожен мешканець столиці стикається з несанкціонованою торгівлею, і цьому явищу очевидно не вистачає законного регулювання: правоохоронці (які фактично повинні слідкувати та усувати стихійну торгівлю) скаржаться на дефіцит кадрів і недосконале законодавство (відсутні місця для зберігання конфіскованої продукції, невеликі штрафи, тощо), а районна адміністрація не володіє відповідними повноваженнями.

Тим не менш, за підсумками вищезгаданого круглого столу була розроблена відповідна резолюція. Зміст резолюції прекрасний, справа лишилася тільки за втіленням її у життя…