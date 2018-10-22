Як боротися з рекламою наркотиків?

03 жовтня у Дарницькій райдержадміністрації відбулася міжвідомча нарада з питань протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, отруйних та сильнодіючих речовин.

Серед присутніх: в.о. голови Дарницької РДА Петро Захарченко, керівник апарату Дарницької РДА Микола Калашник, начальник Дарницького УП ГУНП в м. Києві Сергій Чернишев та представники громадських організацій.

Мета - обговорення питання спільної боротьби з розповсюдженням наркотиків у Дарницькому районі, зокрема - торгівля наркотиками через інтернет. Мова йде про горезвісні двозначні написи на фасадах житлових будинків, які вже заполонили Дарницький район.

По завершенню наради пропозиції усіх учасників були об’єднанні у спільний план заходів з протидії наркозлочинам.

Також, в.о. голови Дарницької РДА Петро Захарченко звернувся до ЗМІ, представників громадськості та усіх мешканців Дарниці не бути байдужим до наркотичного лиха і співпрацювати з поліцією. Зауваживши, що написи з контактними даними на фасадах будинків чи на асфальті – це велика проблема, тому треба використовувати комплексні методи для її вирішення (спільні рейди, виступи у навчальних закладах, трудових колективах, активна просвітницька робота, тощо).

Шановні дарничани! Кожен день ви бачите на стінах будинків і на парканах написи фарбою "сіль", "бошки", "спайс" і т.п .. Це наркоторгівля. Такий собі сучасний спосіб контакту між наркоторговцем і жителями вашого мікрорайону.

Будь-яка людина (і навіть підліток) може написати в telegram або viber на вказаний в цьому "оголошенні" номер або канал (назва каналу починається з символу @), скинути гроші "на картку" і отримати координати "Хованка", куди "покупцеві" доставлять "товар". Все анонімно, швидко і без проблем.

Правоохоронна система з проблемою не справляється. Але громадянам не може бути байдуже! У наших дітей в смартфонах є viber і telegram! Наші діти, також як ми, кожен день читають цю "рекламу" на стінах і можуть зацікавитися!

Що ж робити?! Ми з вами не зможемо перемогти наркоторгівлю в цілому. Але ми можемо створити як торговцям, так і покупцям, перешкоди і проблеми в контактах один з одним. І це зробити дуже легко - нікуди не потрібно ходити, досить витратити 30 секунд свого часу.

Справа в тому, що і в telegram і в viber є правила і технічна підтримка. Потрібно просто повідомити їм, що такий-то номер або такий-то канал торгує наркотою. І соцмережа їх просто заблокує назавжди.

Ще раз. Так, це не вирішить проблему в корені. Але створить наркоторговцям, що орудують біля вашого будинку, проблеми у вигляді покупки нової сімки та способи їх усунення "оголошення". А рівно на наступний день ви можете "поскаржитися" і на новий номер. І тоді торговцю знову доведеться міняти сімку. У підсумку, йому простіше буде піти подалі від вашого будинку. Вам-то це нічого не коштує! І все анонімно - торговець ніколи не дізнається хто його банить!

Тепер як це зробити. Нижче наведена найпростіша інструкція для telegram (в viber все аналогічно).

Отже, ви записуєте "зі стіни" номер телефону або назву каналу. Відкриваєте telegram (або viber) в своєму смартфоні. У пошуку вводите цей номер або канал. У правому верхньому кутку натискаєте вертикальні три точки. Вибираєте "report" - "other" і вписуєте фразу "drug trafficking". Усе. Справу зроблено.

Якщо ви будете витрачати на цю найпростішу процедуру 30 секунд кожен день, ви допоможете у боротьбі з наркоторговцями, що орудують у вашому районі.

Поради батькам:

Наркологи підтверджують факт масового вживання психотропів школярами і збільшення звернень через це в останні роки. Як такі психотропи діють на дитячий організм? Найжахливіше. Оскільки дитяча психіка ще нестабільна, відбувається її максимальне руйнування. У дітей виникають найтяжчі шизофренічні психози з мареннями, галюцинаціями, порушенням роботи вищої нервової діяльності, що дуже складно лікується і дуже часто призводить до інвалідності. Тобто можуть виникати вже незворотні зміни. В Україні, на жаль, сьогодні не існує швидких тестів на виявлення цих хімічних речовин в організмі людини, це можна зробити тільки в лабораторних умовах. І поки батьки намагаються зрозуміти, що відбувається з їхньою дитиною, сліди психотропів за три-чотири дні зникають з організму.

Але коли батьки уважні до своєї дитини, то обов’язково помітять зміни у її поведінці. Поведінка дитини, яка вживала психостимулятори, явно відрізняється від звичної – в неї настає збудження, розширюються зіниці, з’являється агресивність, галюцинації тощо. Потрібно дуже швидко реагувати на ці прояви і одразу звертатися до спеціалістів. Але чимало батьків закривають очі на такі явні ознаки, бо вважають, що цього не може статися саме з їхньою дитиною. На жаль, вони звертаються, коли дитина вживає наркотики вже не вперше і тому її психіка зазнає найтяжчих порушень. Не слід боятися звертатися до лікарів за консультацією, краще додатково перестрахуватися, чи все гаразд.

Отже, як свідчить статистика Нацполіції, наркотична лихоманка поширюється серед дітей катастрофічними темпами. Сучасних підлітків, які виросли у еру нових технологій, важче здивувати, затягнути у наркотичну пастку звичайними методами, тому зловмисники намагаються зіграти на психології підлітка, який прагне пригод, ігор і це, як бачимо, їм вдається. Відтак зараз як ніколи мають бити на сполох соціальні служби, поліція й інші інстанції, а також батьки з педагогами, аби не дати знахабнілим торговцям смертю згубити ще більше дитячих життів.

Батьки мають бути освідомленими щодо позасімейного життя своїх дітей, контролювати їх заняття, захоплення, щоб не наразитися на небезпеку їх наркотичної залежності. Професійні наркологи можуть відрізнити серед натовпу людей наркоманів за зовнішніми ознаками. Ці ознаки не абсолютні, але багато про що кажуть. У деяких випадках, особливо на перших порах прийому наркотиків, зовнішність не завжди буває специфічною. Проте, якщо бути уважними до своїх дітей, ці ознаки рано чи пізно проявляються і їх необхідно знати. Ознаки вживання наркотиків і виникнення наркотичної залежності такі:

• поява нових підозрілих друзів або підозріла поведінка старих приятелів;

• перевага одягу з довгими рукавами, незалежно від погоди і обстановки;

• набряклі руки (кисті рук), сутула постава, неохайний вигляд;

• розмови з друзями ведуться пошепки, незрозумілими фразами («баян», «анаша», «винт», «косяк», «дурь» тощо);

• скритність дитини, яка супроводжується часті та тривалі прогулянки в той час, який раніше проводила у сім’ї чи за уроками;

• зниження інтересу до звичайних захоплень і хобі, до навчання, безпідставне зниження успішності у навчанні, часті пропуски занять у школі;

• збільшення фінансових запитів, зникнення грошей з ваших гаманців або цінних речей з будинку;

• поява невиразної, «розтягнутої» мови або незграбних рухів за відсутності запаху алкоголю;

• відчужений погляд, вузькі або широкі зіниці незалежно від освітлення;

• поява на руках та інших частинах тіла слідів ін’єкцій (уколів), хоча при вживанні наркотиків через рот або вдиханні через ніс, слідів уколів взагалі не буде;

• поява серед особистих речей або в кишенях одягу шприців, невідомих сумішей, які нагадують порошок чи висушену траву, різнокольорових таблеток з видавленими на поверхні картинками або марок, які не схожі на поштові (не слухайте ніяких виправдань, що це «для уроків хімії (чи біології) в школі», що «це належить другу» і т.ін.);

• нестримні веселощі дитини з незначного приводу, які миттєво можуть змінитися дратівливістю або агресією;

• одяг і волосся виділяють запах тютюну чи трави;

• роздратування, різкість і неповага у відповідях на питання.

Іноді ці ознаки вважають “цілком нормальною для підлітка поведінкою”. Але не згайте часу. При появі подібних ознак ви можете перевірити дитину на вживання наркотиків навіть самостійно, використавши чутливі та достовірні експрес-тести на наркотики. Придбати такі тести можна в аптеках. Система для тестування являє собою паперову смужку, на яку нанесено індикаторну суміш речовин. При наявності в досліджуваній рідині (сечовині) наркотику, смужка забарвлюється у відповідний колір. У сечовині, наприклад, за допомогою експрес-тесту можна виявити сліди деяких наркотиків через 5 діб після їх вживання. Експрес-тести випускають специфічні (для певного виду наркотика) та універсальні (для кількох видів наркотиків). Коли не знаєте, який вид наркотику слід перевірити, скористайтеся універсальним тестом на найбільш поширені види наркотиків – марихуану, морфін, героїн, кокаїн, амфетамін, метамфетамін. Безперечно, не варто оглядати або обшукувати дитину після кожної прогулянки, проте виявлення предметів, які можуть бути використані для прийому наркотиків, повинні навести вас на роздуми. Не варто приставати до дитини з розпитуваннями в тому випадку, якщо ви помітили щось незвичайне в його поведінці, можливо, це пов’язано з підлітковими проблемами. Якщо ви побачите певний комплекс ознак, що вказують на ознаки наркоманії, необхідно поговорити з дитиною або звернутися до лікаря. Будьте тактовні, довіряйте своїй дитині, поважайте її особистий простір. Проте в наш непростий час завжди потрібно бути напоготові. Лікування наркоманії є дуже складним процесом, брати участь в якому повинен не тільки лікар і наркозалежна особа, а й уся родина. Тому створення умов, при яких дитина не зможе вживати наркотики, є одним з найкращих способів профілактики та лікування наркоманії. Постарайтеся, щоб життя вашої дитини було цікавим і різноманітним, приділяйте якомога більше уваги дитині, щиро цікавтесь її проблемами. Будьте для неї не тільки батьками, а й друзями, яких вона, пускає у свій внутрішній світ, яким повністю довіряє. Така турбота про підлітка допоможе не тільки уникнути виникнення згубних звичок, а й дасть змогу вирости вашій дитині сильною, впевненою, успішною людиною та самодостатньою особистістю.