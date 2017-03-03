Як біля метро Харківська використовують декоративні вазони
Вашій увазі пропонується наочний приклад рівня культури дарничан та гостей району біля метро «Харківська». Нагадаємо, що саме ці декоративні вазони, що розміщуються на спеціальних металевих конструкціях покликані хоч якось витіснити стихійних торгівців…
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Перепрошую, але при такому
Перепрошую, але при такому скупченні людей, транспорту, зупинок й торгівлі та точок харчування, хотілося серед загального "шанхаю" замість вазонів, недоречних в цю пору року та заважаючих проходу людей (що становить потенційну небезпеку), а також тупого пусто-порожнього базікання про культуру, побачити хоч 1-2 урни для сміття.
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