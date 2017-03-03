Як біля метро Харківська використовують декоративні вазони | Дарниця.org

Як біля метро Харківська використовують декоративні вазони

Розміщено Птн, 03/03/2017 - 20:55

Вашій увазі пропонується наочний приклад рівня культури дарничан та гостей району біля метро «Харківська». Нагадаємо, що саме ці декоративні вазони, що розміщуються на спеціальних металевих конструкціях покликані хоч якось витіснити стихійних торгівців…

Comments

Гість:

Перепрошую, але при такому скупченні людей, транспорту, зупинок й торгівлі та точок харчування, хотілося серед загального "шанхаю" замість вазонів, недоречних в цю пору року та заважаючих проходу людей (що становить потенційну небезпеку), а також тупого пусто-порожнього базікання про культуру, побачити хоч 1-2 урни для сміття.

Птн, 03/10/2017 - 20:43
Reply

Додати коментар

More information about text formats

Plain text

  • HTML tags не дозволені
  • Адреси веб-сторінок та поштових адрес перетворюються у посилання автоматично.
  • Рядки та абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот ).

Дарница.орг | Информация | Дарницкая администрация | Дарницкий район

Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі вітається при посиланні на сайт Дарниця.org
Інформаційний сайт громади Дарницького району | Email: info@darnitsa.org
Осокорки, Позняки, Харьківський, Нова Дарниця, Червоний хутір, Бортничі.

Купить насосные станции Pedrollo в Украине можно на https://mynasos.com.ua/nasosy-pedrollo/c-3.html
На autosklo.in.ua можно автостекло купить
Фабричная мебель для гостиной на сайте mebel-fabrika.com