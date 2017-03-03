Як біля метро Харківська використовують декоративні вазони

Вашій увазі пропонується наочний приклад рівня культури дарничан та гостей району біля метро «Харківська». Нагадаємо, що саме ці декоративні вазони, що розміщуються на спеціальних металевих конструкціях покликані хоч якось витіснити стихійних торгівців…