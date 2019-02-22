Вийшов кліп Майлі Сайрус, який знімався на Дарницькому мосту

Ще на початку листопада районний сайт «Дарниця.org» висвітлював зйомку відеокліпу відомої американської співачки і актриса Майлі Сайрус. Нагадаємо, що внаслідок знімального процесу зйомки був перекритий Дарницький міст.

Американська поп-співачка і кіноактриса Майлі Сайрус презентувала музичний кліп в Києві на пісню «Nothing Breaks Like a Heart», який знімався в Києві.

У відео використані кадри, що були зняті на Дарницькому мосту. Композиція записана спільно з британським ді-джеєм Марком Ронсон.





Протягом двох вихідних, з 27 жовтня, в'їзд на шляхопровід був закритий з боку Дніпровської набережної і з боку Печерського району.