Вийшов кліп Майлі Сайрус, який знімався на Дарницькому мосту | Дарниця.org

Вийшов кліп Майлі Сайрус, який знімався на Дарницькому мосту

Розміщено Птн, 22/02/2019 - 17:25

Ще на початку листопада районний сайт «Дарниця.org» висвітлював зйомку відеокліпу відомої американської співачки і актриса Майлі Сайрус. Нагадаємо, що внаслідок знімального процесу зйомки був перекритий Дарницький міст.

Американська поп-співачка і кіноактриса Майлі Сайрус презентувала музичний кліп в Києві на пісню «Nothing Breaks Like a Heart», який знімався в Києві.

У відео використані кадри, що були зняті на Дарницькому мосту. Композиція записана спільно з британським ді-джеєм Марком Ронсон.


Протягом двох вихідних, з 27 жовтня, в'їзд на шляхопровід був закритий з боку Дніпровської набережної і з боку Печерського району.

Comments

Гість:

И ради этого 2 дня прходилось ездить кругами? Мда, измельчали мы

Птн, 22/02/2019 - 17:50
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