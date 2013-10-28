Высотка на дачном участке в микрорайоне Осокорки

В столичном микрорайоне Осокорки застройщик купил два участка садового общества "Восход". Назначение этой земли - ведение индивидуального садоводства и на ней разрешается построить максимум садовый домик. Несмотря на это, застройщик развернул там масштабную стройку, обнес забором и не подпускает на ее территорию Государственную архитектурно-строительную инспекцию.

На Садовой, 192 строительство ведется с января 2017 года. На словах представитель ООО “Березнякижилстрой” жителям района сообщил, что строится будет высотка. При этом целевое назначение земельных участков, дескать, застройщика не волнует.

Однако в своем письме №073-2490 от 23.03.2017 года Департамент по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА сообщил, что по Садовой, 192 на участок 45 зарегистрированы градостроительные условия и ограничения (ГУО) для строительства 4-х этажного садового дома площадью 767,20 кв.м., а информация о документах на строительство на участке 47 вообще отсутствует, хотя там ведется строительство.

При этом, Департамент градостроительства и архитектуры КГГА письмом №005-3134 от 22.02.2017 года сообщил, что в градостроительном кадастре на участок 45 есть ГУО на садовый дом — 2 этажа, общая площадь 296,8 кв.м., условная высота дома 11,9 м, выданные на основании обращения ООО “БК Маркет”.

Представители садового общества рассказали Бохняку, что согласно уставу их организации, общая площадь дома не может быть больше 250 кв. м., а для строительных работ нужно иметь разрешение правления общества. Но застройщик за разрешением не обращался. Они также сообщили, что инициативная группа проводила встречу с и.о. директора Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА Владимиром Кузьменко, но это не привело к остановке строительства.

Депутат Бохняк задает Виталию Кличко риторические вопросы. Почему для одного участка есть 2 набора разрешительных документов? Почему после встречи с Владимиром Кузьменко нет никаких действий со стороны власти? Почему строительство на участке 47 ведется без разрешительных документов?

Жителей Осокорков тревожит перспектива решения этой проблемы. 24 мая Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) провела выездное заседание не объекте. Охранник их не пустил за забор. Представитель ГАСИ зафиксировал проведение строительных работ. Но для членов общества остается неясным дальнейший алгоритм борьбы с незаконным строительством, ведь по такой схеме были построены предыдущие высотки застройщика ЖК “Статус Град” и ЖК “Ривьера”.

Источник Kievvlast