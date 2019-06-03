Високопосадовці відвідали пілотну Нову українську школу №309. | Дарниця.org

Високопосадовці відвідали пілотну Нову українську школу №309.

Розміщено Пн, 03/06/2019 - 16:58

З нагоди Останнього дзвоника, міністр освіти Лілія Гриневич, начальник Департаменту освіти КМДА Олена Фіданян та голова Дарницької РДА Сергій Левада навідалися до школи № 309, де поспілкуватися зі школярами.

Нагадаємо, школа №309 одною з перших була включена до переліку 100 пілотних шкіл НУШ (Нова українська школа), по програмі яких зараз навчається весь український простір.

Чиновники поспілкувалися з школярами та, звичайно ж відзначили, що дітям дуже подобається процес навчання і вони з радістю ходять до своєї школи.

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