Високопосадовці відвідали пілотну Нову українську школу №309.

З нагоди Останнього дзвоника, міністр освіти Лілія Гриневич, начальник Департаменту освіти КМДА Олена Фіданян та голова Дарницької РДА Сергій Левада навідалися до школи № 309, де поспілкуватися зі школярами.

Нагадаємо, школа №309 одною з перших була включена до переліку 100 пілотних шкіл НУШ (Нова українська школа), по програмі яких зараз навчається весь український простір.

Чиновники поспілкувалися з школярами та, звичайно ж відзначили, що дітям дуже подобається процес навчання і вони з радістю ходять до своєї школи.