Вырлица за забором?

На выходных обнаружили, что возобновилось возведение забора вдоль оз. Вырлица, параллельно пр-ту Бажана (в направлении на ст. м. Харьковская). Каркас забора уже перерезал тропинки к озеру. Есть подозрения, что там втихую продолжают стройку, которая уже уничтожила треть озера. Изучая СМИ, с 2014-15 гг. харьковский миллиардер планировал там очередной ТРЦ и гостиницу. Якобы, это активизирут с 2018.

Только на Осокорках озера отстояли, неужели нас и этого озера хотят лишить?

Выгнали 60-70 метров забора в сторону Харьковской, и еще до 100 метров просеки расчистили.

Забор ставят основательно - авезли песок и гальку для раствора (чтобы бетонировать опоры), и уже сварили и поставили из швейлера каркас для забора, метров 15-20. По состоянию на вечер субботы профилем его не зашили, на тропинки еще можно было через каркас пролезть.