В’їзд вантажівок до Києва з боку Борисполя обмежили. | Дарниця.org

В’їзд вантажівок до Києва з боку Борисполя обмежили.

Розміщено Птн, 20/09/2019 - 20:17

У КМДА вирішили з 19 вересня обмежити в’їзд вантажного транспорту до Києва з боку Борисполя щодня з 7:00 до 10:00 години.
«В’їзд вантажного транспорту до Києва з боку Борисполя обмежуватимуть, щоб зменшити негативний вплив транспорту на стан повітря та розвантажити рух», – йдеться в повідомленні КМДА.
За даними столичної адміністрації, обмеження на в’їзд діятиме на постійній основі.
«Стан повітря у Києві моніторять постійно. Цілодобово працює пересувна лабораторія Комунальної аварійно-рятувальної служби (КАРС). Особлива увага приділена територіям, де спостерігається найбільша задимленість. Мова йде про житлові масиви на лівому березі столиці», – додали у КМДА.
За даними Укргідрометцентру, надзвичайна (5-го класу) пожежна небезпека збережеться в столиці до 20 вересня. За останній місяць поблизу Києва сталося понад 800 пожеж, що майже у 7 разів більше, ніж у червні-липні. Зростання кількості пожеж за останній місяць суттєво вплинуло на стан повітря в столиці. Заміри повітря в Києві показали, зокрема, перевищення вмісту пилу, діоксиду сірки, оксиду азоту та формальдегіду.

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