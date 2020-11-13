Выброс мусора на о. Небреж закончился сжиганием машины.

В Киеве на улице Софьи Русовой у озера Небреж на Осокорках возник конфликт. 62-летний мужчина хотел там выбросить собранные листья, это не понравилось местному жителю. Тот избил приезжего, забросил листья в салон автомобиля и поджег их. Автомобиль сгорел и не подлежит восстановлению, сообщили в полиции Киева.

листья возле машины

В течение часа подозреваемого в поджоге задержали. Полицейские опросили свидетелей происшествия, которые указали направление движения злоумышленника и предоставили его приметы. Задержанным оказался 38-летний местный житель. Он сначала отрицал свою причастность к случившемуся, но под давлением доказательств сознался, говорится в сообщении.

подозреваемый в поджоге

Подозреваемого обвинили в умышленном повреждении чужого имущества, совершенном путем поджога, причинившем имущественный ущерб в особо крупных размерах. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет. Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Источник focus.ua