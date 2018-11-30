Всі пункти укриття Дарницького району

У зв’язку з нещодавнім введенням воєнного стану в Україні – стає актуальним питання безпеки, укриття та подальші дії у випадку виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного або ж воєнного характеру.

Для укриття населення від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру в Дарницькому районі створено фонд захисних споруд цивільного захисту, який включає:

- сховища цивільного захисту;

- підземний простір метрополітену;

- підвальні приміщення житлових будинків;

- підземні паркінги та інші споруди підземного простору, які можуть бути використані для укриття населення.

Організації та власники зазначених споруд, у разі необхідності, забезпечать вільний доступ для укриття.

Відповідно до статті 32 Кодексу цивільного захисту України укриттю у сховищах підлягають:

а) працівники найбільшої працюючої зміни суб’єктів господарювання, віднесених до відповідних категорій цивільного захисту та розташованих у зонах можливих значних руйнувань населених пунктів, які продовжують свою діяльність в особливий період;

б) персонал атомних електростанцій, інших ядерних установок і працівники суб’єктів господарювання, які забезпечують функціонування таких станцій (установок);

в) працівники найбільшої працюючої зміни суб’єктів господарювання, віднесених до категорії особливої важливості цивільного захисту та розташованих за межами зон можливих значних руйнувань населених пунктів, а також працівники чергового персоналу суб’єктів господарювання, які забезпечують життєдіяльність міст, віднесених до відповідних груп цивільного захисту;

г) хворі, медичний та обслуговуючий персонал закладів охорони здоров’я, які не підлягають евакуації або не можуть бути евакуйовані у безпечне місце.

Для захисту людей від деяких факторів небезпеки, що виникають внаслідок надзвичайних ситуацій у мирний час, та дії засобів ураження в особливий період також використовуються споруди подвійного призначення та найпростіші укриття.

Споруда подвійного призначення – це наземна або підземна споруда, що може бути використана за основним функціональним призначенням і для захисту населення.

Найпростіше укриття – це фортифікаційна споруда, цокольне або підвальне приміщення, що знижує комбіноване ураження людей від небезпечних наслідків надзвичайних ситуацій, а також від дії засобів ураження в особливий період.

Оповіщення

Головний спосіб оповіщення населення про дії при виникненні надзвичайних ситуацій – це передача повідомлення мережею провідного мовлення (через квартирні і зовнішні гучномовці), а також через радіомовні станції і телебачення, пересувні автомобілі, оснащені гучномовцями.

Для привернення уваги населення в екстремальних випадках перед передачею інформації включаються сирени та інші сигнальні засоби.

Запам’ятайте! Сирени і переривисті гудки інших сигнальних засобів означають сигнал цивільної оборони «УВАГА ВСІМ!»

Почувши такий сигнал, негайно увімкніть гучномовець, радіоприймач або телевізор і слухайте повідомлення управління з питань надзвичайних ситуацій. На кожний випадок надзвичайних ситуацій підготовлено варіанти повідомлень на можливі надзвичайні ситуації. Після подачі звукових сигналів передається мовна інформація про надзвичайну ситуацію.

Вислухавши повідомлення кожний громадянин повинен діяти без паніки і метушні у відповідності з отриманими вказівками.

Повідомлення включає:

- інформацію про надзвичайну ситуацію, місце і час виникнення надзвичайної ситуації;

- територія (райони, масиви, вулиці, будинки і т. ін.), яка потрапляє в осередки (зони) ураження; порядок дій при надзвичайних ситуаціях; інша інформація.

ЗМІСТ ПОВІДОМЛЕНЬ буде залежати від умов, розмірів, тривалості та масштабності можливих наслідків надзвичайних ситуацій, ступеню небезпеки факторів ураження для населення.

Кожний громадянин, який знаходиться на роботі, повинен виконувати всі розпорядження керівника цивільного захисту суб’єкта господарської діяльності, діяти у відповідності з планом цивільного захисту, а також брати участь у проведенні аварійно-рятувальних робіт у складі формувань або за вказівками органів управління цивільного захисту.

Якщо громадянин знаходиться вдома при виникненні надзвичайних ситуацій, він повинен:

- тримати вдома постійно включеними репродуктори, радіоприймачі, телевізори для того, щоб слухати розпорядження і вказівки органів виконавчої влади, управлінь з питань надзвичайних ситуацій;

- повідомити про отриману інформацію сусідів;

- привести в готовність індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри, при їх відсутності приготувати найпростіші засоби (повсякденний одяг, взуття, ватномарлеві пов’язки, плівку тощо);

- постійно тримати при собі засоби індивідуального захисту, підготувати медичну аптечку, документи, засоби зв’язку, особистої гігієни, запас їжі та інше;

- провести у квартирі (домі) протипожежні профілактичні заходи (виключити газ, електропостачання та інше);

- підвищити захисні властивості квартири: зачинити вікна, кватирки, ущільнити їх;

- уточнити місце найближчого укриття (підвальне приміщення, метрополітен, паркінг) де можна укритися.

Якщо сигнал застав вас в транспорті, громадському місці (магазині, театрі, на ринку тощо) необхідно:

- уважно і спокійно вислухати повідомлення;

- визначитись, де поблизу знаходиться станція метрополітену, укриття;

- як найшвидше добратися і укритися в них;

- якщо є час, то якнайшвидше добратися додому і діяти у відповідності з отриманими вказівками.

ПЕРЕЛІК ПРИМІЩЕНЬ

для тимчасового укриття населення населення Дарницького району міста Києва

станом на 01.12.2018

Дії при загрозі або виникненні

надзвичайних ситуацій воєнного характеру

Не панікуйте і не піддавайтеся паніці.

Закликайте оточуючих до спокою.

Паніка в будь-якій надзвичайній ситуації викликає неусвідомлені дії, що призводять до тяжких наслідків, утрудняє дії рятувальників, пожежних, медпрацівників та інших фахівців.

Оптимальне рішення в умовах виникнення безпосередньої загрози ведення бойових дій – за можливістю переміститься в тил, або в сільську місцевість, хоча б на час поки ситуація з тим, що відбувається, не з’ясується.

В той час, коли небезпека авіаударів, бомбардувань, артилерійських обстрілів найбільш висока, не варто перебувати поблизу: військових баз, місць проходження військово-транспортних колон, будь-яких аеродромів, портів, мостів, залізничних вузлів і магістралей, великих промислових і адміністративних об’єктів, будь-яких подібних місць, які можуть представляти стратегічний або тактичний інтерес.

1. При загрозі ураження стрілецькою зброєю.

• Вимкніть світло, закрийте вікна та двері.

• Закрийте штори або жалюзі (заклейте вікна паперовою стрічкою навхрест) для зниження ураження осколками скла.

• Займіть місце на підлозі в приміщенні, що не має вікон на вулицю (комора, ванна, передпокій).

• Інформуйте можливими засобами про небезпеку близьких і знайомих.

2. При загрозі бойових дій.

• Закрийте штори або жалюзі (заклейте вікна паперовою стрічкою). Вимкніть джерело живлення, закрийте воду і газ.

• Візьміть документи, гроші і продукти, предмети першої необхідності, медичну аптечку.

• Негайно залиште житлове приміщення, сховайтеся в укритті, попередивши про небезпеку сусідів. Надайте допомогу людям похилого віку і дітям.

3. Якщо стався вибух.

• Заспокойтеся і уважно озирніться навколо, чи не існує загрози подальших обвалів і вибухів, чи не потрібна комусь допомога.

• Якщо є можливість, – спокійно вийдіть з місця події. Якщо опинилися в завалі, – періодично подавайте сигнали. Пам’ятайте, що при низькій активності людина може протриматися без води п’ять діб.

• Виконуйте всі розпорядження рятувальника.

• Запам’ятайте, ніколи не підходьте до місця де розірвався снаряд, бомбам, і іншим боєприпасам, це смертельно небезпечно.

4. При загрозі повітряній небезпеки.

• Відключіть джерело живлення, закрийте воду і газ.

• Загасіть пічне опалення.

• Візьміть документи, гроші і продукти, предмети першої необхідності, медичну аптечку.

• Попередьте про небезпеку сусідів і, при необхідності, надайте допомогу старим і хворим.

• Якомога швидше дійдіть до найближчого укриття або сховайтеся на місцевості.

• Дотримуйтесь спокою і порядку. Без крайньої необхідності не залишайте безпечного місця перебування. Слідкуйте за офіційними повідомленнями.

5. При авіаударах, бомбардуваннях, артобстрілах.

• УВАГА! Неправильні дії і паніка під час авіаудару, бомбардування, артобстрілу є основною причиною численних жертв.

Заходи з порятунку

Впасти на землю і закрити голову руками, якщо часу на відступ немає взагалі, такий захист не на багато краще, але краще ніж нічого.



Укриттям може бути не тільки стаціонарне бомбосховище: придорожня канава, воронка від вибуху, просто поглиблення в землі, значно зменшують вірогідність прямого влучання, ураження вибуховою хвилею та осколкового поранення.

Для укриття краще обирати невисокі будівлі старої споруди, в ідеалі – підвали таких будівель.

Можна сховатися в таких місцях: в підземному переході; в метро; в підземній автостоянці (паркінгу), в будь-якій канаві, траншеї або ямі, в широкій трубі водостоку під дорогою, уздовж високого бордюру або фундаменту огорожі.

Протягом всього бомбардування, закрийте вуха обома руками і відкрийте рот, це допоможе уникнути контузії.

У кожному разі, не залишайте укриття до того, поки бомбардування не затихне повністю.

Не обирайте для укриття такі об’єкти як: техніка, автомобілі, пожежонебезпечні та вибухонебезпечні об’єкти, сучасні багатоповерхові будівлі з великою кількістю вікон, вітрин і скляних елементів, які при вибуху утворюють цілу хмару осколків і завали.

Не ховайтесь у воді, в річці, в озері або в будь-якому іншому водоймищі - від вибуху бомби або снаряда в воді можна отримати сильну контузію від гідроудару.