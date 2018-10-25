Вщент розбитий внутрішньокваратальний проїзд до будинків по Григоренка, 1-5 нікого не турбує | Дарниця.org

Вщент розбитий внутрішньокваратальний проїзд до будинків по Григоренка, 1-5 нікого не турбує

Розміщено Чтв, 25/10/2018 - 11:15

Свого часу ГО «Громадянський рух підтримки реформ» зверталася листом до Київського очільника Віталія Кличка щодо незадовільного стану проїжджої частини між будинками по пр-ту Григоренка, 1 та 5, зокрема – з вимогою привести проблемний відрізок проїжджої частини до нормального стану.

В отриманій від Департаменту транспортної інфраструктури (КМДА) відповіді зазначається, що внутрішньоквартальні проїзди не перебувають на балансі КР «Київавтодор». До того ж бюджетних коштів на ремонт не передбачено, та й замовник робіт не визначений!

Дожилися! Податки платимо, а ремонтувати влада не хоче, ще й виправдовує свою бездільність відверто своєю ж некомпетентністю! 

Як взагалі можна не передбачити коштів на поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів та не визначити тих, хто цим буде займатися?

Складається враження, що у нас по-німецьки якісні дороги, які апріорі не треба ремонтувати (чи робити «косметичний ремонт» раз на 5 років).

Беззубість сучасних можновладців просто вражає!

У підсумку, громадська організація звернулася запитом до Дарницької РДА.

Про подальший перебіг подій – на сайті «Дарниця.org». 

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