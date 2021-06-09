Возле Мака на Осокорках группа несовершеннолетних ромов навязчиво предлагает услуги по мойке машин | Дарниця.org

Возле Мака на Осокорках группа несовершеннолетних ромов навязчиво предлагает услуги по мойке машин

Розміщено Срд, 09/06/2021 - 16:06

В Киеве возле ресторана МакДональдс на Осокорках группа несовершеннолетних ромов навязчиво предлагает услуги по мойке машин и, пользуясь неосмотрительностью водителей, могут украсть что-нибудь из салона.

Об этом сообщили в группе "Осокорки клуб" в соцсети Facebook, опубликовав соответствующие фото.

В сообщении сказано, что в очереди в Макдрайв на одну из машин совершили нападение с тряпками и жидкостью для мытья восемь несовершеннолетних разных возрастов. Когда от их навязчивых услуг отказались, малолетние хулиганы начали стучать по машине и поливать ее из бутылок.

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