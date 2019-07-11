Володимир Зеленський звільнив голів Святошинської, Голосіївської та Солом'янської адміністрацій

09 липня 2019 року Президент України Володимир Зеленський звільнив очільників Святошинського, Голосіївського та Солом'янського районів Києва. Про це йдеться у відповідних розпорядженнях на сайті Президента:

https://www.president.gov.ua/documents/772019-rp-28009

https://www.president.gov.ua/documents/762019-rp-28005

https://www.president.gov.ua/documents/782019-rp-28013

З посади голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації було звільнено Володимира Каретка; з посади голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації звільнено Олександра Настасенка; з посади голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації звільнено Ігоря Довбаня.

У всіх розпорядженнях вказано, що вищезгаданих очільників районів звільнено «у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України».

Звільнений пан Настасенко був призначений головою Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації Президентом України Петром Порошенком у лютому 2019 року.

Нагадаємо: 5-й Президент України призначив головою Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Сергія Леваду 21 березня 2019 року.