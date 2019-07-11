Володимир Зеленський звільнив голів Святошинської, Голосіївської та Солом'янської адміністрацій
09 липня 2019 року Президент України Володимир Зеленський звільнив очільників Святошинського, Голосіївського та Солом'янського районів Києва. Про це йдеться у відповідних розпорядженнях на сайті Президента:
https://www.president.gov.ua/documents/772019-rp-28009
https://www.president.gov.ua/documents/762019-rp-28005
https://www.president.gov.ua/documents/782019-rp-28013
З посади голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації було звільнено Володимира Каретка; з посади голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації звільнено Олександра Настасенка; з посади голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації звільнено Ігоря Довбаня.
У всіх розпорядженнях вказано, що вищезгаданих очільників районів звільнено «у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України».
Звільнений пан Настасенко був призначений головою Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації Президентом України Петром Порошенком у лютому 2019 року.
Нагадаємо: 5-й Президент України призначив головою Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Сергія Леваду 21 березня 2019 року.
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