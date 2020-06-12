Вокруг озера Вырлица уже 15 лет хотят построить ТРЦ.

Проект ТРЦ Вырлица площадью около 200 тыс. кв. м вдоль проспекта Бажана (между станциями метро Харьковская и Вырлица) существует уже почти 15 лет.

В 2005 году Киеврада своим решением передала компании XXI Век участок площадью около 30 га вдоль проспекта Бажана и на берегу озера Вырлица для строительства многофункционального объекта, в состав которого должна была войти гостиница, офисный и торговые центры, развлекательный комплекс и паркинги. Однако в итоге остановились на строительстве крупного торгового центра.

Приступить к строительству все эти годы не удавалось не в последнюю очередь из-за того, что состав собственников девелоперской компании XXI Век постоянно менялся. По последним данным, проект по строительству ТРЦ Вырлица выкупил Хомутынник через свой фонд Каскад-Инвест.

Глава Наблюдательного совета инвестиционного фонда "Каскад-Инвест" Анатолий Шахновский подтвердил это: "Наш инвестиционный фонд действительно выступил инвестором проекта торгово-развлекательного центра на земельном участке в 30 га между станциями метро Харьковская и Вырлица".

Анатолий Шахновский добавил, что сейчас ведутся работы по проектированию, которые планируется завершить до конца этого года. Тогда же будут определены и сроки строительства. Новому инвестору предстоит переоформить некоторые разрешительные документы, укрепить береговую линию озера и очистить его от загрязнения. Компания также планирует благоустроить близлежащую территорию и создать зону отдыха.

Вырлица — это уже второй киевский ТРЦ, в который инвестирует Виталий Хомутынник. Он также является совладельцем еще одного крупного столичного недостроя — ТРЦ Respublika, общая площадь которого составляет около 300 тыс. кв м. По данным издания, строительство ТРЦ Вырлица начнется сразу после того, как будет запущена Respublika.

Источник: inventure.com.ua