Вокруг дома по ул. Ларисы Руденко 17 начала обваливаться земля | Дарниця.org

Вокруг дома по ул. Ларисы Руденко 17 начала обваливаться земля

Розміщено Птн, 16/11/2018 - 10:58

14 ноября 2018 года в Дарницкий районе города Киева, по улице Ларисы Руденко 17, как считают местные жители, вследствие незаконного строительства и раскопок «какого-то объекта» во дворе жилых домов, случилось то, чего опасались много жильцов соседних домов - провалился асфальт и это уже второе происшествие за пару дней. 

На этот раз машина провалилась, к счастью, всего одним колесом, что уже нанесло ущерб владельцу. В худшем случае, такие постоянные обвалы грунта, а в нашем случае песка, грозят обвалом этой стройки и даже думать не хочется, что грозит дому и всем его жильцам, которые живут в 17м доме. 

Источник: FB

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