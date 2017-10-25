Вода, що нас вбиває

Як відомо, вода, що надходить в крани киян, береться з Дніпра. Наскільки вона безпечна для здоров'я?

Представники громадської організації «Стоп корупції» та Асоціації рибалок України (АРУ) спільно з співробітниками АК «Київводоканал», Держекоінспекції та КП «Плесо» перевірили столичні автомийки та встановили, що багато хто з них скидають відходи свого виробництва в зливову каналізацію, звідки брудна вода, насичена хімічними миючими засобами, минаючи очисні споруди, безпосередньо потрапляє в Дніпро.

Згідно з документацією, значна частина столичних мийок використовують замкнутий цикл водоціркуляціі. При будівництві під ними повинні бути облаштовані два резервуари. У першому використана брудна вода відстоюється (випав в осад мул спеціалізовані машини повинні вивозити на утилізацію). У другому відбувається доочищення відстояної води, яка потім знову використовується в процесі миття машин.

Проінспектувати виконання всіх цих необхідних умов просто. Перевіряючим структурам досить визначити, звідки на мийці беруть воду для робочого процесу: якщо вона безперервно надходить з водопроводу або свердловини, то, значить, ніякого замкнутого циклу немає.

Крім того, необхідно упевнитися: чи ведеться журнал фіксації вивезення відстояного мулу. Якщо такий документ відсутній, це означає, що мийка зливає відпрацьовану брудну воду або в зливову, або в господарсько-побутової каналізації. В останньому випадку ситуація не краща: фосфати все одно безперешкодно потрапляють в Дніпро, оскільки очисні споруди їх «не бачать».

На паркан і скидання води у підприємства обов'язково повинен бути укладений договір з «Київводоканалом», який в цій сфері виступає монополістом. Слід також переконатися в наявності договору на вивезення та утилізацію відходів виробництва, укладеного зі спеціалізованою транспортною компанією.





При перевірці з'ясувалося, що з 2726 автомийок, діючих в Києві, відповідні договори з «Київводоканалом» уклали тільки 820.

Де беруть воду і куди її скидають інші подібні підприємства - судячи з усього, не цікавить чиновників, які дають дозволи на їх відкриття. Відповідь на питання, чому вони «не помічають» явної невідповідності між кількістю договорів і реальною кількістю мийок, очевидний для кожного дорослого жителя нашої країни.





Тим часом майже всі миючі засоби містять фосфати, які не виявляються при заборі питної води застарілими очисними спорудами. У підсумку ці хімікати разом з водопровідною водою надходять в крани наших квартир.

Ми п'ємо воду, розбавлену відходами з автомийок. Потрапляючи в людський організм, фосфати провокують онкологічні захворювання. Ось і виходить, що автомийки, зливаючи відходи в зливову каналізацію, стають чи не основною причиною отруєння питної води.

Дніпро - головна річка України. З нього п'ють воду дві третини населення країни. Нагадаємо: 37% всіх захворювань безпосередньо пов'язані з вживанням неякісної питної води.

З 2016 року в вітчизняні водойми було скинуто понад 2 млрд куб. м стоків. З них більше третини - неочищені або недостатньо очищені води.

Проблема зі стічними водами існує у всіх регіонах країни. І Київ - не виняток. Фактично столичні комунальні служби не очищають стоки. Реконструкція Бортницької станції аерації триває багато років. І невідомо, коли закінчиться.

- Забруднюють Дніпро не тільки автомийки, - говорить глава АРУ Олександр Чистяков. - Тисячі тонн солі після зими з весняними струмками потрапляють по зливовим стоків прямо в річки. Хімікати з полів, змиті дощами, по дренажних каналах стікають у водойми, що призводить до масового мору риби. Через таку злочинної безгосподарності в Дніпровських водосховищах солоність води помітно підвищилася. Все це веде до зміни водної екосистеми. Сьогодні в Каховському та Кременчуцькому водосховищах можна зустріти рибу-голку і навіть дрібних медуз.

За словами міністра екології та природних ресурсів Остапа Семерака, через руйнівної діяльності підприємств України починає страждати від нестачі чистої води. Експерти також відзначають катастрофічне маловоддя: вже протягом декількох років рівень наповнення річок залишається на позначці 20% від необхідного стандарту, через це у нас вже не залишилося жодного озера або річки, де вода була б на рівні першого класу, тобто абсолютно безпечною.

Тому ми і говоримо про серйозні загрози для водних ресурсів, - пояснює координатор екологічного спрямування організації «Стоп корупції» Владислав Соловйов. Якщо не взятися впритул за вирішення відповідних проблем, то скоро про питну воду з наших річок можна буде забути. Необхідно категорично заборонити скидання неочищених стоків, і порушники повинні знати, що їх чекають серйозні санкції, аж до кримінальної відповідальності. Підприємства, які не хочуть встановити очисні споруди, треба закривати. Вчені стверджують, що вода у водосховищах 4-го класу (особливо брудні води). Застарілі очисні споруди не справляються, так як розраховані максимально на очистку води 2-го класу. Та ще й п'ятдесятирічної давності водопровідні труби, в яких іржі більше, ніж металу. Тому питну воду посилено хлорують. Не слід забувати, що при її кип'ятінні утворюються сполуки, що стимулюють розвиток небезпечних захворювань.

Ще одна загроза для людини - пластикові мікрогранули, що входять до складу деяких скрабів (крем для обличчя) і зубної пасти. За даними досліджень, кожні 200 мл скрабу містять 21 г мікрогранул з поліетилену або поліпропілену, які змиваються в водостоки. За рік в дніпровські водосховища потрапляє близько 29 т мікрогранул, які мешканці водойм приймають за їжу. В результаті пластик надходить в організми риб, а потім (по харчовому ланцюжку) - птахів і ссавців, у тому числі людини. У зв'язку з цим член Національного екологічного ради кандидат біологічних наук Петро Фесянов вважає, що прийшов час ініціювати заборону на продаж продуктів з мікрогранулами.

- Ми злочинно розпоряджаємося своїми природними багатствами, - стверджує пан Чистяков. - Україна вже давно потрібна нова водна політика. Прісну воду необхідно визнати стратегічним ресурсом країни і підходити до її використання з усією відповідальністю. В іншому випадку в країні, де тисячі річок, озер і водоймищ, чистої води більше не залишиться.