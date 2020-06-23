Вместо ТРЦ на берегу озера Вырлица суд разблокирова строительство жилого комплекса.

Окружной административный суд Киева отменил предписания Департамента Госархбудинспекций в г. Киеве об устранении нарушений, наложении штрафов и остановки подготовительных и строительных работ по строительству жилого комплекса на пересечении ул. Ревуцкого и Вишняковской в Дарницком районе столицы. Об этом свидетельствует решение от 4 июня.

Указанные предписания были выданы заказчику строительства - ООО «Дарбудсистем», генподрядчику - ОАО «Домостроительный комбинат № 4», а также генпроектировщику - ООО «Центрбудпроект.».

В ноябре 2019 инспектор строительного надзора провел проверку объекта на пересечении ул. Ревуцкого и Вишняковской и выявил ряд нарушений. В частности:

разработку проектной документации с нарушениями, а именно - в 2013 году ГАСК выдал разрешение на строительство торгово-офисного комплекса, а в 2019 году в разрешение внесли изменения, согласно которым теперь строится жилой комплекс;

несоответствие «многофункционального» комплекса, который, по сути, является жилым, Генплану г. Киева;

попадание территории участка в санитарно-защитные зоны, в частности, Бортнической станции аэрации.

Суд пришел к выводу, что действия ГАСК по проведению проверки являются противоправными, поскольку «совершенные при отсутствии достаточных и необходимых правовых оснований, без соблюдения законодательно определенной процедуры назначения внеплановой проверки и оформления ее результатов, и с нарушением принципа надлежащего управления».

Также суд пришел к выводу о безосновательности выявленных нарушений. Так, внесение изменений в разрешения на строительство суд признал правомерным. В частности, суд сослался на письмо Департамента градостроительства и архитектуры КГГА от 27 января 2014 года, которым было разрешено корректировать проектную документацию застройки согласно расчету ООО «Терра Проджект». Указанным расчетом вместо ТРЦ предусмотрено строительство двух 25-этажных жилых домов и 8-этажный торгово-офисный комплекс. Вместе с тем на сайте ЖК «Ревуцкий» рекламируется три 26-этажные жилые дома.

Также суд сослался на решение ОАСК по иску общественной организации «Европейский закон и порядок», которым действия ГАСК по изменению ТРЦ на ЖК в разрешении на строительство были признаны правомерными.

Относительно несоответствия Генплану, суд отметил, что «включение жилой функции в состав торгово-офисного комплекса не влияет на функциональные параметры использования участка».

А относительно попадания в санитарно-защитные зоны, суд сослался на заключение инженерно-экологического исследования КНИИСЭ, которым указано, что качество атмосферного воздуха на участке на пересечении улиц Ревуцкого и Вишняковской соответствует нормативам экологической безопасности для жилой застройки.

Напомним, в 2008 году Киевсовет продал ООО «Оптимабудсервис» участок площадью 2,37 га на пересечении улиц Ревуцкого и Вишняковской для строительства торгово-офисного комплекса.

В декабре 2012 года Главное управление градостроительства и архитектуры КГГА (далее - Департамент) выдало Градостроительные условия и ограничения для проектирования ТРЦ на указанном участке.

В ноября 2013 года ГАСК Украины выдала «Оптимабудсервис» разрешение на выполнение строительных работ.

В января 2014 года Департмент градостроительства КГГА сообщил фирме, если она хочет осуществить корректировку проекта, то может использовать ранее полученные МУО, но в соответствии с градостроительным расчетом ООО «Терра Проджект». Заметим, что заместителем начальника Департамента в то время работал Андрей Ваврыш. В свою очередь «Терра Проджект» связано с Ваврышем.

В декабре 2017 года «Оптимабудсервис» передала функции заказчика строительства и инвестора компании «Дарбудсистем». Также последняя получила право пользования участком по договору суперфиции.

В апреле 2019 ГАСК Украины по заявлению «Дарбудсистем» внесла изменения в разрешения на строительство на основании откорректированной проектной документации ТРЦ изменено на ЖК, а также изменен заказчик строительства и генподрядчик.

Учредителями ООО «Дарбудсистем» является Василий Шомонко и ОАО «ЗНВКИФ« Эверест », руководителем которого является Дмитрий Евсей - юрист Андрея Ваврыша. В свою очередь Василий Шомонко также является соучредителем ООО «Спецстройинвест-17», входящей в группу компаний Perfect Group нардепа от ОПЗЖ Дмитрия Исаенко.

Источник: facenews.ua