Влада бореться з білбордами встановлюючи нові рекламні носії.

У березні поточного року районний сайт «Дарниця.org» висвітлював обіцянки чиновників по впорядкуванню розміщення зовнішньої реклами – зокрема білбордів. Тоді ж, ми продемонстрували чергове підтвердження того, як слова суперечать діям, на прикладі перехрестя вулиць Драгоманова і Ахматової - де з місяць тому залили фундамент для встановлення нового білборду…

А наразі білборд вже успішно встановлений і функціонує.

Ось такі кроки по прибиранню і впорядкуванню зовнішньої реклами з вулиць міста.