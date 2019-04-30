Влада бореться з білбордами встановлюючи нові рекламні носії. | Дарниця.org

Влада бореться з білбордами встановлюючи нові рекламні носії.

Розміщено Втр, 30/04/2019 - 15:40

У березні поточного року районний сайт «Дарниця.org» висвітлював обіцянки чиновників по впорядкуванню розміщення зовнішньої реклами – зокрема білбордів. Тоді ж, ми продемонстрували чергове  підтвердження того, як слова суперечать діям, на прикладі перехрестя вулиць Драгоманова і Ахматової - де з місяць тому залили фундамент для встановлення нового білборду

А наразі білборд вже успішно встановлений і функціонує.

Ось такі кроки по прибиранню і впорядкуванню зовнішньої реклами з вулиць міста.

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