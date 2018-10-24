Військові захищали своє життя в L'Kafa Cafe на Гришка?

У Генштабі заявляють, що військовослужбовець, який застосував травматичну зброю в кафе L'Kafa Cafe на Гришка, зробив це для захисту себе і життя товаришів.

У штабі пояснили, що 06 жовтня охоронець кафе спровокував конфліктну ситуацію, безпідставно звинувативши військовослужбовців в нібито небажанні оплатити рахунок за замовлення. Уникаючи конфлікту, військовослужбовці розрахувалися заздалегідь, хоча ще не планували залишати заклад.

«Однак конфлікт мав продовження в 04.20, коли військовослужбовці покидали заклад, у дворі їх чекала група цивільних, в кількості вісім чоловік, які прагнули «з'ясувати стосунки». Спровокувавши сварку, цивільні молоді люди вчинили напад на військовослужбовців, в результаті чого двоє військовослужбовців отримали тілесні ушкодження. Для захисту себе, життя і здоров'я товаришів, один з військовослужбовців, попередивши встановленим порядком, змушений був застосувати травматичну зброю - пістолет «ФОРТ-12», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що за раніше відомою інформацією, ситуація подавалася у наступному ракурсі: в ніч на суботу 06 жовтня п'яні відвідувачі влаштували стрілянину на ганку L'Kafa Cafe (вул. Гришка, 8в).

В кафе компанія молодих людей напідпитку почала конфліктувати з іншими відвідувачами, через що охорона вивела їх на вулицю. Юнаки вступили в словесну перепалку з персоналом L'Kafа. Молоді люди, яких вивели, були незадоволені тим, що відбувається. Після спроб охорони їх заспокоїти, один з відпочиваючих дістав пістолет і зробив кілька пострілів.

В результаті двоє охоронців отримали поранення: один чоловік в ногу, а другий в руку. Нападники втекли з місця події, однак патрульні змогли затримати їх на прилеглій території.

У одного із затриманих виявили предмет схожий на пістолет «Форт-12». Попередньо, для стрільби гумовими кулями. У чоловіка був дозвіл на носіння зброї, але прострочений. Двоє охоронців були доставлені до лікарні.

Як бачимо скільки сторін – стільки і версій…