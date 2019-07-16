Військова прокуратура Дарницького гарнізону затримала за хабар заступника директора Департаменту культури КМДА.

Військовою прокуратурою Дарницького гарнізону на хабарі в 2 тисячі доларів затриманий заступник директора Департаменту культури Київської міськдержадміністрації (КМДА) - начальник Управління у справах національностей та релігій. Чиновник вимагав "винагороду" за реєстрацію релігійної організації.

Згідно з повідомленням було встановлено, що заступник директора Департаменту культури КМДА - начальник Управління у справах національностей та релігій в квітні 2019 року висунув громадянину України вимогу про передачу 2 тисяч доларів за узгодження документації та подальшу реєстрацію релігійної організації в Києві.

Повідомляється, що 04 липня, чиновник через посередника отримав зазначену суму неправомірної вигоди, що було задокументовано негласними слідчими діями. Після цього хабарника було затримано.

Відзначається, що сприяння розслідуванню корупційних дій столичного чиновника здійснював особисто Київський міський голова Віталій Кличко.

Повідомляється також, що проводяться слідчі та процесуальні дії. Затриманому готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Також готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою і відсторонення фігуранта від займаної посади.

Відзначимо, що згідно з даними Офіційного порталу Києва, посаду заступника директора Департаменту культури - начальника управління у справах національностей та релігій займає Володимир Моцюк. Керує Департаментом культури КМДА з жовтня 2014 року Діана Попова.