Військова прокуратура Дарницького гарнізону Центрального регіону затримала хабарника | Дарниця.org

Військова прокуратура Дарницького гарнізону Центрального регіону затримала хабарника

Розміщено Втр, 12/02/2019 - 17:33

04.02.2019 за процесуального керівництва військової прокуратури Дарницького гарнізону затримано під час одержання неправомірної вигоди заступника директора філії одного з державних підприємств концерну «Техвоєнсервіс» Міністерства оборони України.

Затримання відбулось за оперативного супроводження Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ слідчими Дарницького Управління поліції в м. Києві.
Установлено, що у грудні 2018 року вказана службова особа висунула підприємцю - громадянину України вимогу про щомісячне надання неправомірної вигоди у розмірі 15 000 гривень за укладення договору зберігання майна між ним та ДП МОУ, а також сприяння у подальшій безперешкодній господарській діяльності.

02.01.2019 та 04.02.2019 у ході санкціонованих Апеляційним судом м. Києва негласних слідчих (розшукових) дій, діючи під контролем правоохоронців, підприємець двічі передав хабарнику неправомірну вигоду по 15 000 гривень, а всього загалом - 30 000 гривень. Після цього правопорушника затримано в порядку ст. 208 КПК України, а неправомірну вигоду вилучено.
На даний час проводяться першочергові слідчі та процесуальні дії. Затриманому готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, клопотання до суду про обрання відносно нього запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

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