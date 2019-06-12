Віталій Кличко показав, як будують новий дитсадок у Дарницькому районі. | Дарниця.org

Віталій Кличко показав, як будують новий дитсадок у Дарницькому районі.

Розміщено Срд, 12/06/2019 - 17:35

Мер столиці Віталій Кличко оприлюднив те, як завершують будівництво нового дитячого садочка у Дарницькому районі на вулиці Бориспільській, 28/1.

«Приємна новина для мешканців Дарницького району. До вересня ми відкриємо після реконструкції дитсадок на 200 місць. Це буде фактично новий садочок.

Бо його напівзруйнована будівля майже 20 років стояла покинутою. Тепер це – сучасний дитячий заклад, що наприкінці літа зустріне маленьких вихованців», – написав мер.

Він зазначив, що будівельники укріпили й оновили стіни фасаду, надбудували третій поверх, у підвалі обладнали технічні приміщення.
«Із 11 дитячих груп дві будуть інклюзивними, з можливостями для реабілітації малечі з проблемами опорно-рухового апарату.

Обладнаємо в новому садочку медичний блок, ігрові кімнати та спортивні зали, басейн, кімнати для навчання і відпочинку, комп’ютерний клас, музичний зал», – столичний очільник.

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