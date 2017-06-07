Вірус «Petya A» паралізував роботу Дарницької РДА

27 червня на Україну напав вірус «Petya A», який паралізував роботу багатьох комерційних і державних підприємств

Не стала виключенням і Дарницька райдержадміністрація – при вході до головної будівлі району вже розміщене відповідне оголошення для працівників установи.

подейкують, що робота районної адміністрації була паралізована на кілька днів у зв'язку із непрацюючими комп'ютерами.

Між тим, у Microsoft підкреслили, що в Україні були інфіковані 12,5 тисячі комп'ютерів. За словами фахівців компанії, хакерська атака була здійснена за допомогою вірусу-здирника, нового варіанту Ransom: Win32 / Petya.

За повідомленням сайту Хакер, вірус створений не для шифрування, а для знищення інформації - відновити постраждалі дані майже не реально, і це не помилка, а задум авторів вірусу.

Дослідники «Лабораторії Касперського» пояснюють, що кожної зараженої машині Petya привласнює власний ID, проте даний ID не передається на керуючий сервер (Petya взагалі не має таких) і не містить в собі ніякої цінної інформації, яка пізніше допомогла б зловмисникам «впізнати» жертву і надати їй ключ для розшифровки файлів.