Відомий футболіст влаштував ДТП і втік з місця пригоди | Дарниця.org

Відомий футболіст влаштував ДТП і втік з місця пригоди

Розміщено Птн, 28/09/2018 - 10:40

22 вересня форвард «Олімпіка» Максим Дегтярьов став винуватцем ДТП у підземній парковці торговельного центру «Ашан» (вул. Здолбунівська, 17).

«Porsche» футболіста їхав на високій швидкості, після чого розбив поруч розташовані автівки.

Після інциденту 25-річний спортсмен не став чекати поліції, зняв номери з автомобіля і покинув місце події, відбувши на матч чемпіонату України.
Проте, форвард повернувся після матчу. Але виявилося що номери, які футболіст зняв після ДТП, належать іншому автомобілю, а в техпаспорті автівки вказаний інший колір транспортного засобу!
Поліція вилучила у Дегтярьова водійське посвідчення та розбиту машину. Правоохоронні органи будуть з'ясовувати всі обставини темної справи.

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