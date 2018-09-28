Відомий футболіст влаштував ДТП і втік з місця пригоди

22 вересня форвард «Олімпіка» Максим Дегтярьов став винуватцем ДТП у підземній парковці торговельного центру «Ашан» (вул. Здолбунівська, 17).

«Porsche» футболіста їхав на високій швидкості, після чого розбив поруч розташовані автівки.

Після інциденту 25-річний спортсмен не став чекати поліції, зняв номери з автомобіля і покинув місце події, відбувши на матч чемпіонату України.

Проте, форвард повернувся після матчу. Але виявилося що номери, які футболіст зняв після ДТП, належать іншому автомобілю, а в техпаспорті автівки вказаний інший колір транспортного засобу!

Поліція вилучила у Дегтярьова водійське посвідчення та розбиту машину. Правоохоронні органи будуть з'ясовувати всі обставини темної справи.