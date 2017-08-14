Відкривається «кадровий резерв» керівників ЖЕД

Столичні житлово-експлуатаційні дільниці мають в тижневий термін навести порядок у підвальних приміщеннях, де знаходяться теплові пункти, лічильники, тощо. Також ЖЕДи повинні негайно відреагувати на усі

скарги киян на «гарячі лінії» 1551 та 1557, що стосуються пошкоджень

будинкових мереж, випадків залиття підвальних приміщень. Про це

під час інспекції стану житлових будинків та дворів Києва заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Останній перевірив стан підвалів у будинках столиці.

«Поки керівники ЖЕДів не навчаться самотужки організовувати та

контролювати роботу на дільницях, я «допомагатиму» їм в цьому.

Протягом тижня усі підвали мають бути приведені в порядок, що особливо важливо в процесі підготовки до зими», – зауважив зам Кличка.

Зазначивши, що такі інспекції будуть проподити щотижнево і він особисто

перевірятиме стан підвалів, дворів, сходових клітин.

«Якщо зауваження до роботи ЖЕДу повторюватимуться – ми змушені будемо звільняти людей і шукати їм заміну. Саме з цією метою ми плануємо

створити у Києві так званий «кадровий резерв» керівників ЖЕДів, куди

можуть подати свої кандидатури усі, хто має певні знання й досвід. Вже

незабаром ми опублікуємо більш детальну інформацію про цю ініціативу на

сайті КМДА», – зауважив чиновник.