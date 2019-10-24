Відбулась громадська акція-ХОЧЕМО ДИХАТИ, А НЕ ЗАДИХАТИСЯ
Сьогодні зранку відбулась громадська акція-ХОЧЕМО ДИХАТИ, А НЕ ЗАДИХАТИСЯ!!!
Небайдужі мешканці району вирішили привернути увагу міської влади та ЗМІ до проблеми забруднення повітря у Дарницькому районі міста Києва.
Наші вимоги:
-негайне переведення Дарницької ТЕЦ на газ;
-заборона заїзду вантажівок у місто Київ з 07:00 до 20:00;
-негайне закриття заводу «Енергії» на час модернізації, будівництво в місті нових сміттєперероблювальних заводів.
ЗМІ про акцію:
https://www.facebook.com/180696825659745/posts/827686174294137/
http://www.dsnews.ua/…/kievlyane-vyshli-na-miting-protiv-za…
https://lb.ua/…/440520_zhiteli_darnitskogo_rayona_kieva.html
https://korrespondent.net/…/4152810-v-kyeve-proshla-aktsyia…
https://censor.net.ua/…/hotim_dyshat_a_ne_zadyhatsya_jiteli…
https://focus.ua/…/443072-v_kieve_na_pozniakakh_protestuiut…
https://nash.live/…/hodi-nas-trujiti-kijani-vijshli-na-prot…
https://thebabel.net/…/37287-v-kieve-proshla-akciya-protiv-…
https://tsn.ua/…/godi-nas-truyiti-u-kiyevi-lyudi-viyshli-na…
https://hmarochos.kiev.ua/…/hochemo-dyhaty-a-ne-zadyhatysy…/
Джерело: Fb
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