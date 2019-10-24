Відбулась громадська акція-ХОЧЕМО ДИХАТИ, А НЕ ЗАДИХАТИСЯ | Дарниця.org

Відбулась громадська акція-ХОЧЕМО ДИХАТИ, А НЕ ЗАДИХАТИСЯ

Розміщено Чтв, 24/10/2019 - 20:55

Сьогодні зранку відбулась громадська акція-ХОЧЕМО ДИХАТИ, А НЕ ЗАДИХАТИСЯ!!!


Небайдужі мешканці району вирішили привернути увагу міської влади та ЗМІ до проблеми забруднення повітря у Дарницькому районі міста Києва.

Наші вимоги:
-негайне переведення Дарницької ТЕЦ на газ;
-заборона заїзду вантажівок у місто Київ з 07:00 до 20:00;
-негайне закриття заводу «Енергії» на час модернізації, будівництво в місті нових сміттєперероблювальних заводів.

ЗМІ про акцію:

https://www.facebook.com/180696825659745/posts/827686174294137/

http://www.dsnews.ua/…/kievlyane-vyshli-na-miting-protiv-za…

https://lb.ua/…/440520_zhiteli_darnitskogo_rayona_kieva.html

https://korrespondent.net/…/4152810-v-kyeve-proshla-aktsyia…

https://censor.net.ua/…/hotim_dyshat_a_ne_zadyhatsya_jiteli…

https://focus.ua/…/443072-v_kieve_na_pozniakakh_protestuiut…

https://nash.live/…/hodi-nas-trujiti-kijani-vijshli-na-prot…

https://youtu.be/JkhEg_hU6jE

https://thebabel.net/…/37287-v-kieve-proshla-akciya-protiv-…

https://tsn.ua/…/godi-nas-truyiti-u-kiyevi-lyudi-viyshli-na…

https://hmarochos.kiev.ua/…/hochemo-dyhaty-a-ne-zadyhatysy…/

Джерело: Fb

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