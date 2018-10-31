Угадайте двор по фотографии

На снимке видно, что часть придомовой территории застелена коврами, здесь же установлен стол и пара стульев

"Обычный двор на Позняках", - иронично отмечает автор пабликации. Однако в комментариях к данному посту местные жители отметили, что в реальной жизни не все так красиво, как на фото.

"На самом деле - это притон для алкоголиков, пьют там все лето, все ночи на пролет, и выглядит это не так сказочно как на фото. Живу в 5 метрах от этого "чуда", - написала Соня Кумирова.

"Это одна сердобольная бабуля соорудила для местных бухариков. Сидят теперь, культурну бухают с утра до вечера на коврах и с пепельницами. А вот туалет не предусмотрен к этой "чайхоне". Рядом детская площадка. Прям "идиллия", - добавила Катерина Минакова.

Источник: vesti-ukr.com