Угадайте двор по фотографии | Дарниця.org

Угадайте двор по фотографии

Розміщено Срд, 31/10/2018 - 09:36

На снимке видно, что часть придомовой территории застелена коврами, здесь же установлен стол и пара стульев

"Обычный двор на Позняках", - иронично отмечает автор пабликации. Однако в комментариях к данному посту местные жители отметили, что в реальной жизни не все так красиво, как на фото.

"На самом деле - это притон для алкоголиков, пьют там все лето, все ночи на пролет, и выглядит это не так сказочно как на фото. Живу в 5 метрах от этого "чуда", - написала Соня Кумирова.

"Это одна сердобольная бабуля соорудила для местных бухариков. Сидят теперь, культурну бухают с утра до вечера на коврах и с пепельницами. А вот туалет не предусмотрен к этой "чайхоне". Рядом детская площадка. Прям "идиллия", - добавила Катерина Минакова.

Источник: vesti-ukr.com

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