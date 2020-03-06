Верховный суд Украины отменил решения судов первой и апелляционной инстанции об отмене разрешения Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины на строительство жилого комплекса "Патриотика на озерах" на месте еко-парка Осокорки | Дарниця.org

Верховный суд Украины отменил решения судов первой и апелляционной инстанции об отмене разрешения Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины на строительство жилого комплекса "Патриотика на озерах" на месте еко-парка Осокорки

Розміщено Птн, 06/03/2020 - 19:04

Также суд направил дело на повторное рассмотрение, сообщила пресс-служба управляющего инвестициями в строительстве жилого массива банка "Аркада".

Указано, что такое решение Верховный суд вынес 26 февраля.

"Разрешение на строительство ЖК "Патриотика на озерах — действует!.. Указанное решение означает, что повторное рассмотрение дела судом первой инстанции не будет препятствовать деятельности застройщика", — говорится в сообщении.

Ранее Шестой апелляционный административный суд удовлетворил жалобу ОО "Экопарк Осокорки" на решение Окружного админсуда Киева от 7 ноября 2018 года об отказе отменить разрешение ГАСИ на строительство ЖК "Патриотика на озерах", выданное ООО "Контактбудсервис" и ООО "Будэволюция".

Как сообщалось, в январе 2019 года Киевский горсовет принял решение расторгнуть договор аренды с ООО "Контактбудсервис" — компанией-застройщиком жилого массива "Патриотика на озерах" в зеленой зоне на Осокорках в Дарницком районе Киева.

Источник: delo.ua

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