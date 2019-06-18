Величезні черги пасажирів на станції метро «Позняки». | Дарниця.org

Величезні черги пасажирів на станції метро «Позняки».

Розміщено Втр, 18/06/2019 - 22:03

05 червня величезний натовп людей на станції метро «Позняки». На деяких турнікетах заклеїли прорізи для жетонів, через що скупчилося кілька сотень осіб.

Нагадаємо, у зв'язку з виведенням жетонів для метро з обігу на більшості станцій утворюються значні черги. Небажаючі переходити на електронні способи оплати проїзду пасажири змушені стояти в черзі до кас та навіть безпосередньо до турнікетів. Повністю вивести жетони з продажу в прес-службі столичного метрополітену пообіцяли 31 жовтня 2019 року.

Додати коментар

More information about text formats

Plain text

  • HTML tags не дозволені
  • Адреси веб-сторінок та поштових адрес перетворюються у посилання автоматично.
  • Рядки та абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот ).
Фото Капча
Generate a new captcha
Enter the characters shown in the image.

Дарница.орг | Информация | Дарницкая администрация | Дарницкий район

Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі вітається при посиланні на сайт Дарниця.org
Інформаційний сайт громади Дарницького району | Email: info@darnitsa.org
Осокорки, Позняки, Харьківський, Нова Дарниця, Червоний хутір, Бортничі.

Купить насосные станции Pedrollo в Украине можно на mynasos.com.ua
На autosklo.in.ua продается лучшее автостекло