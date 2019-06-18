Величезні черги пасажирів на станції метро «Позняки».

05 червня величезний натовп людей на станції метро «Позняки». На деяких турнікетах заклеїли прорізи для жетонів, через що скупчилося кілька сотень осіб.

Нагадаємо, у зв'язку з виведенням жетонів для метро з обігу на більшості станцій утворюються значні черги. Небажаючі переходити на електронні способи оплати проїзду пасажири змушені стояти в черзі до кас та навіть безпосередньо до турнікетів. Повністю вивести жетони з продажу в прес-службі столичного метрополітену пообіцяли 31 жовтня 2019 року.